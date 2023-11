Le docu de la semaine : Père 100 enfants Géniteurs de 225 enfants

En enquêtant sur les dons de sperme artisanaux effectués au Québec, les journalistes Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry lèvent le voile sur une situation ahurissante : deux hommes très actifs sur les réseaux sociaux ont contribué à la naissance de plus de 225 bébés ces dernières années. Et ce n’est pas fini, laisse entendre leur série documentaire Père 100 enfants.