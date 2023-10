Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La nouveauté

Contact

Après l’annulation in extremis du Monde à l’envers par TVA, Stéphan Bureau rebondit ailleurs avec Contact, une émission de longues entrevues inspirée d’une balado qu’il pilote depuis quelques années. Le premier épisode est consacré à Georges St-Pierre, qui devait remonter dans l’octogone cet automne, avant qu’une blessure à une épaule vienne contrecarrer ses plans. Avec beaucoup de générosité et d’honnêteté, l’athlète en arts martiaux mixtes de 42 ans aborde une grande variété de sujets, comme le vieillissement, sa peur bleue d’être humilié dans l’arène, son admiration pour Elon Musk, son passé de victime d’intimidation et l’argent. Quant à Stéphan Bureau, posé, il s’efface pour laisser toute la place au sportif.

Télé-Québec, dès mercredi à 20 h

L’incontournable

Désobéir : le choix de Chantale Daigle

PHOTO YAN TURCOTTE, FOURNIE PAR BELL MÉDIA Éléonore Loiselle et Éric Robidoux dans Désobéir : le choix de Chantale Daigle

Enfin, diront certains. Après avoir été offerte en exclusivité sur Crave pendant sept mois, la série-évènement débarque au petit écran. Réalisée par Alexis Durand-Brault (Mégantic), Désobéir : le choix de Chantale Daigle relate une histoire vécue dont plusieurs adolescents et jeunes adultes d’aujourd’hui ignorent l’existence : celle d’une Québécoise de 21 ans qui s’est battue jusqu’en Cour suprême pour revendiquer son droit d’avorter en 1989. Ce drame biographique, qui résonne particulièrement fort en 2023, étant donné l’annulation de l’arrêt Roe c. Wade aux États-Unis, est sublimé par d’excellentes prestations d’Éléonore Loiselle et d’Antoine Pilon, tous deux finalistes aux derniers prix Gémeaux.

Noovo, dès mercredi à 20 h

Cinéma

Spoiler Alert

PHOTO GIOVANNI RUFINO, FOURNIE PAR FOCUS FEATURES Jim Parsons et Ben Aldridge dans Spoiler Alert

Adaptée des mémoires du journaliste Michael Ausiello, cette sympathique comédie sentimentale (avec passablement de drame) relate la relation amoureuse en montagnes russes d’un chroniqueur télé et d’un photographe à New York… jusqu’à ce que celui-ci contracte un cancer fulgurant. Les amateurs de télévision américaine devraient apprécier ce long métrage réalisé par Michael Showalter (The Eyes of Tammy Faye, The Big Sick), ne serait-ce que pour toutes ces références à Felicity, cette série du tournant des années 1990 et 2000 qui demeure, dans notre esprit du moins, un classique. Intitulé Divulgâcheur en français, Spoiler Alert met en vedette Jim Parsons, Ben Aldridge, Sally Field et Bill Irwin.

Crave

En rattrapage

Manuel de la vie sauvage

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Virginie Ranger-Beauregard et Antoine Pilon dans Manuel de la vie sauvage

C’est votre jour de chance ! Initialement diffusée sur Séries Plus au printemps 2022, cette captivante adaptation du roman de Jean-Philippe Baril Guérard est offerte en intégralité – et gratuitement – sur l’internet cet automne, en plus d’être présentée chaque semaine sur Télé-Québec. Vous pouvez donc aller rattraper les deux premiers épisodes avant d’attraper le troisième, qui sera présenté jeudi soir. Réalisée par Christian Laurence (Haute démolition, Le journal d’Aurélie Laflamme), cette minisérie raconte l’histoire de Kevin (Antoine Pilon), un millénial qui rêve de réussir en affaires en mettant au point une application controversée. C’est sombre, grinçant et rudement cynique. Également avec Virginie Ranger-Beauregard, Rodley Pitt et Louis Morissette.

Télé-Québec, jeudi à 21 h (tous les épisodes sont offerts sur telequebec.tv)