AJ McLean

De chanteur à animateur

Membre des Backstreet Boys, AJ McLean est de passage à Montréal cette semaine. Le chanteur du populaire boys band ne fera toutefois pas monter les décibels au Centre Bell. S’il est en visite dans la métropole, c’est à titre d’animateur de The Fashion Hero : A New Kind of Beautiful, téléréalité diffusée sur Paramount+qui prône la diversité corporelle et l’acceptation de soi. La Presse a parlé télévision, mode et musique avec celui qui sera également coproducteur de la prochaine saison.