Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté : Demain l’Afrique

Produite par Zone3 (Après le déluge, Infoman) et magnifiquement réalisée par Guillaume Beaudoin, cette série documentaire de 10 épisodes montre les différents visages de l’Afrique contemporaine. Le chroniqueur et animateur Raed Hammoud (T’es où, Youssef ?, Immigrants de souche) y parcourt les grandes villes du continent pour rencontrer des jeunes qui façonnent son avenir, au moyen d’initiatives artistiques, environnementales, sociales et scientifiques. Au premier épisode, on redécouvre la République démocratique du Congo, par l’entremise de Kinshasa, sa capitale, qui compte 17 millions d’habitants. Plus tard cet automne, la série nous transportera à Dakar au Sénégal, à Douala au Cameroun, ainsi qu’à Abidjan en Côte d’Ivoire.

TV5, dès vendredi à 20 h

La surprise : How to Fail as a Popstar

PHOTO FOURNIE PAR CBC GEM How to Fail as a Popstar

Produite par Sphère Média, maison de production québécoise derrière Cerebrum et Aller simple, cette adaptation d’une pièce autobiographique de Vivek Shraya est truffée de délicieux malaises. Comptant huit courts épisodes de 7 à 11 minutes, How to Fail as a Popstar raconte la quête éperdue d’un jeune garçon queer issu d’une famille d’immigrants d’Edmonton, qui souhaite « devenir la Brown Madonna, remporter des Grammy et remplir des stades ». On aime les nombreux clins d’œil aux vieux tubes radio des années 1990 (Finally, de CeCe Peniston, Black Velvet, d’Alannah Myles), ainsi qu’aux artistes (parfois oubliés) de l’époque, comme Marcy Playground, Treble Charger et Alanis Morissette.

CBC Gem, dès vendredi (version anglaise seulement)

Le retour : Frasier

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT+ Frasier

Après Sex and the City, That ’70s Show et Will and Grace, une nouvelle série des années 1990 sort des boules à mites : Frasier. Est-ce qu’on avait vraiment besoin qu’une plateforme ressuscite cette sitcom dérivée de Cheers ? Probablement pas. Mais après l’horreur d’And Just Like That et compagnie, ce revival peut difficilement faire pire. Enregistrés devant public aux studios Paramount à Los Angeles, les nouveaux épisodes de Frasier brossent le portrait du célèbre psychiatre alors qu’il retourne à Boston dans l’espoir de réaliser de vieux rêves. Outre Kelsey Grammer, Jack Cutmore-Scott, Nicholas Lyndhurst et Toks Olagundoye figurent au générique.

Paramount+, dès jeudi

Nostalgie : Blanche

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Blanche

Le 23 septembre 1993, Radio-Canada diffusait le premier épisode de Blanche, la suite tant attendue (mais fort différente) des Filles de Caleb, qui avait battu des records de cotes d’écoute quelques années plus tôt. Est-ce que l’adaptation télévisuelle du roman d’Arlette Cousture mettant en vedette Pascale Bussières a bien vieilli ? Réponse courte : oui. Et pas seulement parce qu’elle n’inclut aucune scène de « blackface ». Finement réalisée par Charles Binamé, cette minisérie relate le parcours de Blanche Pronovost, la fille furieusement indépendante d’Émilie et d’Ovila, au cœur des décennies 1920 et 1930. Alerte au divulgâcheur : on n’a toujours pas digéré la mort de Marie-Louise (Pascale Montpetit).

Extra d’ICI Tou.tv, jeudi