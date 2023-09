PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Evelyne Brochu était fière d’être finaliste pour sa prestation dans Chouchou, mais se désolait que son partenaire de jeu, Lévi Doré, n’ait pas été sélectionné à ses côtés. « Je n’ai pas compris, a admis la comédienne et chanteuse. Mais on a déjà gagné ; on a joué cette série, on l’a vécue, et c’était ça, notre prix. Peu importe ce qui arrive ce soir, c’est une occasion de nous retrouver. »