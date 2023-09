Sur les plateformes

Un automne « Surprenant », de Popa à Phil Roy

Des titres inédits (La candidate, Les révoltés), des retours attendus (Lupin, The Morning Show), des adaptations de romans (Détective Surprenant, The Other Black Girl), des productions dérivées (Gen V, Squid Game : The Challenge), un documentaire (Le poids de l’apparence) et l’étonnante résurrection des Paré (La petite vie). L’automne des plateformes prend forme.