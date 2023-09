À l’instar des Débrouillards dans les années 1990, le magazine de vulgarisation scientifique pour adolescents Curium a désormais son émission. Félix-Antoine Tremblay est à la barre de ce nouveau rendez-vous destiné aux jeunes de 12 à 17 ans avides de connaissances. La Presse l’a rencontré au pied de la Biosphère.

À l’école secondaire, quelle était la matière préférée de Félix-Antoine Tremblay ? La biologie ? La chimie ? La physique ? « J’aimais beaucoup le français », répond, au risque de vous étonner, l’animateur de la nouveauté jeunesse d’ICI Télé et d’ICI Explora.

« Je n’étais pas un crack en sciences », se souvient-il, assis à une table de pique-nique.

Pourquoi alors avoir accepté d’animer Curium, qui traite de sujets scientifiques ? « À la base, je suis quelqu’un de curieux qui est intéressé par les gens et par le monde qui l’entoure », indique celui qu’on pourra également voir à l’automne à la barre des émissions Les vendredis OD, sur Noovo, et Des idées de grandeur dans ma cour, à Canal Vie.

Dans Curium, Félix-Antoine Tremblay discute avec « des sommités dans leur domaine » qui répondent à toutes ses questions sur des sujets variés, comme l’adrénaline, les moyens de transport du futur, les changements climatiques ou même… les chats.

Au fil des tournages des 26 épisodes de 30 minutes, l’animateur a réalisé que « la science est partout autour de nous : dans la technologie, dans la nature, dans l’humain, dans les infrastructures »… « Ça va vraiment loin ! »

Avec son équipe, il a d’ailleurs parcouru le Québec pour aller à la rencontre d’hommes et de femmes de science, « des gens extraordinaires », précise-t-il.

Un lieu l’a-t-il marqué ? « Je suis allé à Kamouraska avec des scientifiques qui étudient les champignons et ça m’a vraiment subjugué. […] J’ai appris qu’il y a des champignons aquatiques qui peuvent dépolluer les océans. J’ai découvert qu’il y a certains champignons qui peuvent nous aider à construire des maisons. Éventuellement, on pourrait faire des briques en champignons », s’enthousiasme celui qui s’est découvert un intérêt insoupçonné pour la science.

« On est allés visiter une ferme de cadavres aussi », poursuit-il.

« Une ferme de cadavres ? », répète-t-on, à la fois étonnée et légèrement dégoûtée.

Oui, oui. On a bien entendu. Le site sécurisé de recherche en plein air, situé dans la région de Bécancour, accueille des cadavres d’animaux, mais également d’humains. Pour le tournage, ils n’ont eu accès qu’à la première section, précise Félix-Antoine Tremblay.

La présence de certains insectes ou plantes donne des indices sur l’état de décomposition du corps. C’est ce qu’étudient les chercheurs qui y travaillent. « Ils font ça pour aider la police scientifique, par exemple », détaille l’animateur qui ne pensait pas qu’un tel endroit existait au Québec.

Félix-Antoine Tremblay est d’ailleurs très reconnaissant que son équipe et lui aient pu tourner dans certains lieux difficilement accessibles en temps normal. Comment explique-t-il l’accueil qui leur a été réservé ?

Il souligne aussi l’incroyable travail de l’équipe de recherche de l’émission dont le contenu est « extrêmement poussé », selon lui. « C’est vraiment pensé pour des jeunes qui sont déjà initiés à la science. On ne va pas mélanger du bicarbonate de soude et du vinaigre », promet-il.

« Curium est une des émissions jeunesse avec le plus gros budget jamais faites pour Radio-Canada. Il y a beaucoup d’amour là-dedans. […] Je crois que ça a le pouvoir de rassembler tout le monde devant son écran et de faire aimer la science à plus de gens qu’on le pense. »

Les samedis à 10 h 30 sur ICI Télé et à 18 h sur ICI Explora. Les 13 premiers épisodes sont également offerts sur ICI Tou.tv Extra.

Trois questions inspirées par la science

1. La plus grande découverte scientifique des dernières années ? « C’est [le télescope] James Webb. […] Ça me fascine énormément, ce qui se passe en haut, et ça me donne le vertige. Je pense que cette invention-là va vraiment s’inscrire dans notre siècle de façon monumentale. »

2. Si vous étiez un inventeur, qu’aimeriez-vous créer ? « C’est plate, mais une machine à voyager dans le temps. […] Je retournerais dans certaines années pour poser des questions […] et avertir les gens de ce qui s’en vient. »

3. Le plus grand défi auquel devront faire face les scientifiques dans les prochaines années ? « La désinformation, malheureusement. […] Il faut avoir des scientifiques et des médias qui nous rapportent des sources fiables et je souhaite que Curium s’inscrive là-dedans. C’est inquiétant de voir à quel point certaines personnes croient tout ce qu’on leur dit sans fondement scientifique. »