Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La surprise

Planète Cunk

Diane Morgan volait toutes les scènes dans After Life, cette comédie de Ricky Gervais dans laquelle elle incarnait Kath, l’employée de bureau excentrique et souffre-douleur de Tony (Ricky Gervais). Voilà pourquoi on s’est laissé tenter par Cunk on Earth (en français, Planète Cunk), une série documentaire parodique dans laquelle l’actrice, humoriste et auteure britannique reprend son personnage de Philomena Cunk, une animatrice et commentatrice niaise et mal préparée. Tout au long des cinq épisodes, elle interviewe des experts sur l’histoire du monde, armée de questions idiotes – mais hilarantes – comme : « L’invention de l’écriture a-t-elle été significative ou a-t-elle été un feu de paille, comme le rap métal ? »

Netflix

L’évènement

L’Omnium Banque Nationale

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS FOURNIE PAR REUTERS Leylah Fernandez

Amateurs de tennis, bonne nouvelle : TVA Sports promet d’offrir une couverture « élargie » des tournois de Montréal et Toronto cette année. Chaque jour, les deux antennes présenteront les séances du matin en entrant en ondes à 11 h. À Montréal, où convergeront les meilleures raquettes féminines, l’équipe sera composée de Marie-Ève Pelletier, Félix Séguin, Frédérique Guay et Richard Legendre, alors qu’à Toronto, Sébastien Goulet et Séverine Tamborero assureront la description et l’analyse des matchs masculins. Notre souhait pour cette semaine 100 % tennis ? Qu’un(e) Canadien(ne) en profite pour aligner quelques victoires en prévision des Internationaux des États-Unis.

TVA Sports et TVA Sports 2, jusqu’à dimanche

La spéciale

Sucré salé

PHOTO FOURNIE PAR TVA Florent Vollant, Richard Séguin et Mélanie Maynard à Sucré salé

Cette semaine, la quotidienne estivale de TVA s’amène en Gaspésie. Lundi, Mélanie Maynard rencontre Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur à Petite-Vallée. Mardi, l’animatrice s’entretient avec Marc Hervieux et s’arrête à Matane pour discuter avec Richard Z. Sirois. Puis mercredi, avant de quitter la région, elle réalise une entrevue commune avec Richard Séguin et Florent Vollant. Du côté des chroniqueurs, Alexandre Bisaillon découvre le Festival du cochon de Sainte-Perpétue avec Ludovick Bourgeois, Marie-Josée Gauvin rejoint Alex Nevsky à Mont-Saint-Hilaire, Mathieu Dufour interviewe Marianne St-Gelais, Émilie Fournier prend des nouvelles du chanteur Matt Holubowski, et Francisco Randez visite les bureaux de Caroline Néron.

TVA, du lundi au vendredi à 18 h 30 (en rediffusion à 22 h 35)

La rediffusion

Intouchables

PHOTO PIERRE MANNING, FOURNIE PAR ICI TÉLÉ Marie-Claude Savard pilote la série Intouchables.

Produite par Trinome & filles (Présumé innocent, Le meilleur pâtissier du Québec), cette série documentaire pilotée par Marie-Claude Savard s’attaque aux tabous du hockey. Et bien qu’elle soit sortie en 2020, elle demeure d’actualité. Malheureusement. Son premier épisode, qui traite d’homosexualité, est particulièrement captivant. En raison de l’absence virtuelle de joueurs ouvertement gais au sein du circuit Bettman, l’animatrice soulève la question suivante : la LNH est-elle homophobe ? Son entrevue avec Brock McGillis, gardien de but à la retraite et conférencier, apporte un éclairage intéressant sur le sujet. Les autres épisodes abordent la drogue, les femmes et l’argent. Une réalisation de Jean-Philippe Pariseau (Med, Couples à boutte).

ICI Télé, samedi à 22 h 30