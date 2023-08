Grèves des scénaristes et acteurs aux États-Unis

L’automne télé sera perturbé

Une rentrée « pas comme les autres » attend les téléspectateurs cet automne. Les grèves simultanées des auteurs et acteurs aux États-Unis bouleverseront la grille horaire des grands diffuseurs américains de fond en comble, en plus de perturber l’offre des plateformes comme Netflix et Prime Video. Voici cinq conséquences directes des conflits de travail qui s’enlisent.