Isabelle Boulay, Roch Voisine, Véronic DiCaire et Mario Pelchat reprendront les chansons de Céline Dion lors d’un grand concert hommage à l’album D’eux, qui sera télédiffusé au Québec, en France et dans plusieurs autres pays.

Intitulé Pour toi Céline — Hommage à l’album D’eux, ce spectacle sera présenté le dimanche 3 septembre à l’Agora du Port de Québec. Il fera l’objet d’une émission spéciale réalisée par Jean-François Blais (En direct de l’univers, La Voix), qui sera présentée à TVA. Les chaînes du Groupe M6 assureront sa transmission en France. Aucune date de diffusion n’a toutefois été annoncée.

Les musiciens de Céline Dion participeront au concert. Directeur musical, chef d’orchestre, arrangeur et pianiste de l’artiste québécoise depuis 2015, Scott Price assurera la direction musicale du rendez-vous. Outre Isabelle Boulay, Roch Voisine, Véronic DiCaire et Mario Pelchat, Corneille et Bruno Pelletier monteront sur scène. Du côté international, on signale la présence Camille Lellouche, Amir, Christophe Willem, Élodie Frégé, Anggun, Chimène Badi, Vincent Niclo, Axelle Red, Ycare et Anne Sila.

Paru en 1995, l’album D’eux comprend les succès Pour que tu m’aimes encore, Je sais pas, Les derniers seront les premiers et Destin. Écrit, composé et réalisé par Jean-Jacques Goldman, l’opus s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde, selon les données officielles de Sony Music. Il détient toujours le titre du disque francophone le plus populaire de l’histoire.

Les billets du spectacle Pour toi Céline — Hommage à l’album D’eux seront mis en vente vendredi à 10 h. Le concert sera présenté à l’occasion de la SuperFrancoFête, un évènement produit par SISMYK, division musicale de ComediHa.

Céline Dion ne sera pas de la partie. Atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare et handicapante, la diva de Charlemagne a annulé tous ses spectacles jusqu’en avril 2024.