Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre

Abbott Elementary

On a profité des dernières semaines pour s’abonner à Disney+ et rattraper un retard plutôt gênant en visionnant Abbott Elementary, cette irrésistible comédie dont l’action se déroule dans l’une des pires écoles publiques de Philadelphie. Créée par l’actrice Quinta Brunson, qui campe une enseignante beaucoup trop idéaliste, cette série résolument moderne marie humour engagé, sarcasme et bons sentiments. On parle d’un heureux mélange entre Parks and Recreation, Modern Family et Ted Lasso. Mention spéciale aux actrices de soutien Lisa Ann Walter (Melissa) et Janelle James (Ava), qui volent chacune des scènes dans lesquelles elles apparaissent.

Disney+ (ABC rediffusera la saison 2 à l’automne)

La dernière

Le restaurant

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE ZESTE Hélène Bourgeois Leclerc et le chef Vincent Dion Lavallée dans Le restaurant

Ils étaient 12 au départ. Douze futurs restaurateurs qui rêvaient d’ouvrir leur propre restaurant. Ils sont maintenant trois. Sans compter, bien entendu, le chef Vincent Dion Lavallée et l’actrice Hélène Bourgeois Leclerc, qui pilotent cette compétition gourmande réalisée par Étienne Fournier (Station potluck, Savourer). Après 10 semaines d’épreuves, la finale oppose David B, qui rêve d’ouvrir une buvette franco-italienne, Laurence, qui caresse le projet d’une table champêtre, et Yoann, qui imagine une cuisine gastronomique haut de gamme. Au terme d’une heure chargée qui mettra à l’épreuve leur gestion du stress, on découvrira qui repartira avec 50 000 $ en poche. La deuxième saison du Restaurant sera présentée sur Zeste à partir du 19 octobre.

TVA, mardi à 21 h

Cinéma

Le plongeur

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Henri Picard dans Le plongeur

Sortie en salle en février, cette adaptation cinématographique du roman de Stéphane Larue raconte l’histoire d’un étudiant en graphisme de 19 ans (Henri Picard), accro aux jeux de hasard, qui prend un emploi de plongeur dans un restaurant pour s’en sortir. Réalisé par Francis Leclerc (L’arracheuse de temps), le long métrage a enthousiasmé la critique. « Non seulement un vrai, mais un excellent film de cinéma », écrivait notre regretté collègue Marc-André Lussier. Une occasion parfaite de tester le « nouveau » Crave, qui adopte la stratégie de Netflix en proposant des forfaits d’abonnement mensuel avec publicités. Le plus abordable s’élève à 9,99 $.

Crave, dès vendredi

Le documentaire

Nothing Compares

PHOTO MARIA BASTONE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Sinéad O’Connor au Madison Square Garden en 1992

Pour saluer la mémoire de Sinéad O’Connor, trouvée morte la semaine dernière à Londres, de nombreux mélomanes auront le réflexe (avec raison) d’aller écouter Nothing Compares 2 U. Écrite par Prince, la ballade avait atteint le sommet des palmarès au début des années 1990 et, trois décennies plus tard, sa charge émotive est demeurée intacte. Pour ceux qui souhaitent creuser davantage l’histoire de l’artiste irlandaise, on recommande ce documentaire réalisé par Kathryn Ferguson. Présenté au festival de Sundance en 2022, le film de 90 minutes brosse le portrait d’une femme qui n’a jamais hésité à prendre position et à déranger, malgré toute la controverse qu’elle pouvait créer.

Crave (version originale anglaise avec sous-titres français également offerte)