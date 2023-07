The Idol n’aura que cinq épisodes

La série américaine The Idol aura moins d’épisodes que prévu. HBO, qui diffuse la première saison du drame mettant en vedette Lily-Rose Depp et The Weeknd, a annoncé mardi que l’histoire allait prendre fin dimanche soir, au terme du cinquième épisode. Au départ, elle devait en compter six.