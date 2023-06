L’acteur américain Ryan Seacrest (Live with Kelly and Ryan, American Idol) a été nommé à la barre du jeu télévisé Wheel of Fortune, qu’il commencera à animer dès septembre 2024. Il succède ainsi à l’animateur de longue date, Pat Sajak, à l’émission depuis 40 ans, qui a annoncé son départ de l’émission il y a maintenant deux semaines.

Selon le New York Times, il s’agit d’une grande mise pour Sony Pictures Television, qui produit l’émission, de mettre Seacrest devant la caméra. Dans le contexte du déclin de la télévision traditionnelle, l’émission a pu maintenir sa pérennité et sa popularité auprès du public.

PHOTO ASSOCIATED PRESS Ryan Seacrest (à droite) remplacera Pat Sajak en tant qu’animateur de Wheel of Fortune, à compter de septembre 2024.

« Je suis très humble à l’idée de suivre les pas du légendaire Pat Sajak », a écrit Ryan Seacrest, sur son compte Instagram mardi. « […] Je suis impatient d’apprendre tout ce que je peux de [Pat Sajak] durant cette transition. »

« J’ai très hâte de continuer la tradition de faire tourner la roue en travaillant à côté de la grande Vanna White. »

Au fil des années, Wheel of Fortune, en ondes depuis 1975, a attiré toute une génération de téléspectateurs. L’émission attirait une moyenne de 8,6 millions de téléspectateurs par soir, la saison dernière.