Nominations des 38es prix Gémeaux

Indéfendable et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé en tête

(Montréal) Indéfendable et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé obtiennent le plus de nominations en vue des 38es prix Gémeaux, avec respectivement 14 et 12 citations.