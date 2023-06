C’est la comédienne Karine Vanasse qui animera la version québécoise de la téléréalité Les Traîtres, qui fait sensation actuellement à travers le monde.

En fait, la populaire actrice sera aussi à la barre de la version canadienne The Traitors : Canada, qui sera diffusée sur CTV. « Je suis très fière de participer aux versions québécoises et canadiennes de ce concept qui fait son arrivée chez nous, a souligné Karine Vanasse dans un communiqué. L’équipe autour de la production et le ton rassembleur du jeu m’ont vite convaincue de plonger dans cet univers avec eux ! »

Le concept de l’émission conçue à l’origine aux Pays-Bas par IDTV est étroitement inspiré du jeu de société Loups-garous de Thiercelieux, dont il reprend les principes de base. Le théâtre du jeu n’est toutefois pas un village du centre de la France, mais bien un majestueux manoir dans lequel sont rassemblés 18 étrangers. Quelques-uns d’entre eux ne sont pas des lycanthropes, mais plutôt des traîtres qui tenteront de saboter le groupe et de « tuer » un fidèle chaque soir dans le but d’être les seuls à mettre la main sur une cagnotte commune qui pourrait atteindre jusqu’à 100 000 $. Comme dans le jeu de société, les fidèles tenteront de démasquer les traîtres avant de perdre le magot aux mains des vilains.

« C’est avec un réel enthousiasme que nous accueillons Karine Vanasse en tant qu’animatrice, à la barre d’un concept énigmatique et unique qui a connu beaucoup de succès à l’international, soutient pour sa part Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information chez Bell Média. Cette production d’envergure, avec deux plateaux pilotés par la même animatrice et équipe d’artisans, assurera le rayonnement du talent de chez nous à l’échelle nationale. » Il est en effet très rare de voir une animatrice présenter la même émission sur deux réseaux différents, dans deux langues différentes.