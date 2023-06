Dans la série docuréalité Stefano présentée en six épisodes sur la plateforme Vrai, on découvre le quotidien agité du chef, restaurateur et entrepreneur Stefano Faita. Il est propriétaire de quatre restaurants, à la tête d’une entreprise de produits alimentaires en pleine croissance où il vend des sauces, pâtes et huiles, et il est aussi père de trois enfants.

Dès le premier épisode, nous sommes plongés dans la Petite Italie à Montréal, qui est le quartier général de Stefano et de toute sa famille. Il y a sa conjointe, la comédienne Isabelle Lemme, leurs trois enfants, Émilia, Anna et Dario, il y a aussi Elena, la mère de Stefano, qui est aux commandes de la quincaillerie Dante, et qui lui a transmis sa passion pour les pâtes et toutes les spécialités italiennes.

« La Petite Italie, ça fait partie de notre ADN. C’est tellement agréable, on fait tout à pied, il y a le marché Jean-Talon à côté, et de pouvoir bâtir mon entreprise ici, dans mon quartier, c’est extraordinaire », lance Stefano Faita, que nous avons rencontré à son restaurant Impasto. « Mon père est italien, mon grand-père est arrivé presque en même temps que les parents d’Elena, on a eu notre première fille dans l’appartement juste au-dessus de la quincaillerie Dante, on a acheté notre maison à côté, on ne pouvait pas être ailleurs ! », confie Isabelle Lemme, conjointe de Stefano, qui travaille aussi dans l’entreprise.

Bande-annonce de Stefano

La série commence au moment où la famille déménage dans un petit appartement puisque de grandes rénovations commencent dans sa maison. Stefano gère en même temps le nouveau menu du restaurant Vesta, goûte aux nouveaux plats, teste des huiles d’olive épicées avec son associé Michele Forgione, et en parallèle, on le suit dans le voyage qu’il entreprend avec sa mère en Italie. Ils rendent visite à la famille de son défunt père, les retrouvailles sont pleines d’émotions, on se rappelle de bons souvenirs, on cuisine, on fait de la polenta, et on ouvre une bouteille de vin.

Voyage en terre natale

Ce qu’on aime dans ce docuréalité, c’est évidemment Stefano Faita, un hyperactif et bon vivant qui est attachant, tout comme les autres membres de sa famille, tous très chaleureux. Le voyage en Italie est toujours une bonne idée, en télévision, surtout quand il a des vertus pédagogiques, on se retrouve en Sicile, où on nous montre toutes les étapes de la fabrication de l’huile d’olive. C’est beau, c’est bon et dépaysant, et ça se termine en cuisine avec la nonna (grand-mère) qui nous donne le secret de sa recette de pesto sicilien.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Stefano Faita au centre, avec sa mère Elena et sa conjointe, Isabelle Lemme

C’était tellement émouvant de retourner en Italie seul avec ma mère, et d’aller dans le village de mon père après sa mort. Ça m’a fait du bien de passer deux semaines avec ma mère qui a 75 ans, et elle est en forme ! Stefano Faita

« J’ai pu aller rencontrer mes producteurs d’huile d’olive pour la première fois, c’est important de connaître les gens avec qui je fais des affaires. Derrière chaque produit il y a une histoire, et souvent des entreprises familiales comme nous », dit-il.

Avec cette série, Stefano Faita veut aussi montrer qu’il est important d’être bien entouré.

« Que ce soit la famille immédiate ou la famille de travail, j’ai autour de moi des gens en qui j’ai confiance, des employés qui sont devenus des amis, qui sont là depuis longtemps. On voit aussi que la vie est pleine de défis, que tout n’est pas toujours rose, il faut travailler fort, mais c’est ensemble, en équipe, qu’on va réussir ! », lance-t-il.

La famiglia

La famille, c’est ce qu’il y a de plus important à ses yeux. « Toute la famille habite le quartier, le dimanche on se réunit le plus souvent possible, on dîne ensemble, on discute tous autour de la table », raconte-t-il. La question qui revient toujours ? C’est la quincaillerie Dante : qui s’en occupera quand Elena, sa mère, voudra prendre sa retraite ? « Ma mère est contente de travailler, elle est seule, mon père est mort, alors elle est ravie de voir du monde, de discuter avec ses clients, ses amis, mais ce serait bien qu’elle ralentisse un peu, mais la quincaillerie, il faut s’en occuper... On veut que ça reste dans la famille, mais c’est du travail... », avoue Stefano Faita.

« Ça fait 17 ans que je suis avec Stefano et ça fait 17 ans qu’il a cette même discussion avec sa mère et ce n’est toujours pas réglé ! », constate Isabelle Lemme. Une autre chose qui reste en suspens, c’est leur mariage ! « J’ai demandé sa main en 2019, il y a eu la pandémie et après il y a eu tellement de choses... On pensait se marier cet été, mais avec la maison en rénovations, on a encore repoussé... Ça va arriver bientôt ! », confirme Stefano Faita.

La série docuréalité Stefano réalisée par Patricia Beaulieu est diffusée dès le 6 juin sur la plateforme Vrai.