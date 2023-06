La présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, sera reconduite pour un second mandat écourté à la tête du diffuseur public, selon des informations d’abord révélées par Le Devoir et que La Presse a pu confirmer.

En règle générale, les patrons de la société d’État occupent leurs fonctions à coup de périodes de cinq ans. Or, le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, confiera au courant de la semaine prochaine à Mme Tait un mandat de seulement 18 mois, soit jusqu’en janvier 2025.

Issue de la production audiovisuelle, particulièrement des secteurs cinématographiques et numériques, Mme Tait est devenue la première femme à diriger CBC/Radio-Canada le 3 avril 2018. Son premier mandat a été marqué par de vives tensions entre les services francophones et anglophones dans les salles de nouvelles du diffuseur public, surtout sur les questions liées à l’EDI (équité, la diversité et inclusion).

Dès son entrée en poste, Mme Tait a fait de ces enjeux son champ d’action prioritaire. « À titre de première femme présidente du réseau public, il est impensable que je laisse tomber la diversité, confiait-elle à notre collègue Nathalie Petrowski en 2018. J’espère qu’avec une première femme à ce poste, ça va générer d’autres idées, d’autres perceptions. C’est cela qui fait la richesse d’une culture, non ? »

L’utilisation du « mot commençant par un N », sa participation à une manifestation à la mémoire des victimes des pensionnats pour Autochtones ou encore l’interprétation dans les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada sont autant d’enjeux qui ont donné lieu à des controverses.

Mme Tait est par ailleurs une ardente défenseuse du projet de loi C-18, présentement à l’examen au Sénat. Elle a rapidement tendu la main aux autres diffuseurs, voulant en faire des partenaires plutôt que des compétiteurs. « Cela ne sert à rien de nous faire la guerre entre nous, expliquait-elle en entrevue. Notre vrai concurrent, ce n’est pas Bell ou TVA. C’est Netflix, Amazon, Google et Facebook. Nous devons absolument collaborer et faire front commun contre eux. »

Avec Joël-Denis Bellavance, La Presse