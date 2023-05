Les comédiens de la populaire série C’est comme ça que je t’aime sont de retour devant les caméras ces jours-ci alors que s’amorce le tournage de la troisième saison et dernière saison qui prendra l’affiche sur ICI TOU. TV EXTRA à la fin de l’année.

Les personnages principaux campés par François Létourneau, Marilyn Castonguay, Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman et Sophie Desmarais sont tous de retour, mais on compte aussi sur une pléiade de nouveaux rôles qui seront interprétés notamment par Patrick Hivon, Pier-Luc Funk, Xavier Dolan, Yves Jacques, Robert Lepage, Germain Houde et Catherine Trudeau.

L’intrigue reprend à l’été 1976 alors que le crime organisé montréalais maintient une poigne de fer sur Sainte-Foy. Huguette Delisle, la plus grande criminelle du Québec, a tout perdu et n’est plus l’ombre d’elle-même, écrasée sous le poids du machisme ambiant. On ignore si elle aura le courage de replonger dans la criminalité pour sauver son honneur en se rendant à Montréal pour traquer l’envahisseur en cette année olympique, mais on sait que la troisième saison de la série sera celle de la terrible et impitoyable vengeance d’Huguette Delisle.

François Létourneau est toujours derrière les textes de la troisième saison, mais il s’occupe aussi de la réalisation de la troisième saison en compagnie de Patrice Robitaille. C’est comme ça que je t’aime a remporté de nombreux prix, en plus d’être la première série de fiction canadienne sélectionnée à la Berlinale. Elle a aussi été vendue aux États-Unis, en Israël, en France, en Espagne, en Allemagne, dans les pays scandinaves et au Canada anglais.