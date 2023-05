Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

L’incontournable : Succession

En début de saison, on n’était pas certain d’avoir envie – ou plutôt l’énergie mentale – d’assister aux querelles des Roy. Un nouveau cycle de violences psychologiques, gracieuseté d’une famille aussi riche que dysfonctionnelle. Manigancer, trahir, répéter. Heureusement, la mort d’un personnage clé a brassé les cartes de manière aussi spectaculaire qu’inattendue. Résultat : le soap de (gros) luxe quittera l’antenne au terme d’une quatrième et dernière saison ponctuée de moments forts. On n’a qu’à penser au face-à-face explosif, en mode balcon, entre Shiv et Tom, ou encore aux magouilles de coulisses durant l’électrisante soirée électorale, un épisode au cours duquel on croit n’avoir respiré qu’une seule fois. Les bons sentiments, c’est surévalué.

Crave, dimanche à 21 h

La dernière : The Voice

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION The Voice

The Voice ne fait plus partie de notre routine télé depuis plusieurs années, mais cette semaine, on renouera avec l’émission pour assister au dernier tour de piste de Blake Shelton, qui délaisse son fauteuil rouge de coach après 23 saisons. Qui sont les finalistes ? Aucune idée. On sait toutefois une chose : NBC fera les choses en grand pour marquer le départ du chanteur country, qui forme l’un des couples les plus inattendus du show-business avec Gwen Stefani. La chanteuse de No Doubt viendra d’ailleurs faire son tour, tout comme Adam Levine, John Legend, Dolly Parton, Pharrell Williams, Usher, Jennifer Hudson et Lewis Capaldi.

NBC, lundi et mardi à 20 h

Cinéma : Intime

PHOTO CLIVE COOTE, FOURNIE PAR COLUMBIA PICTURES Closer

Ce drame du regretté Mike Nichols, qui nous avait tellement secoué au cinéma en 2004, n’a pas pris une ride. Tout comme The Blower’s Daughter, la magnifique ballade de l’auteur-compositeur irlandais Damien Rice, qui résonne à deux reprises : en ouverture, avant même qu’apparaissent les premières images, et 100 minutes plus tard, juste avant qu’émerge le générique de clôture. Dépeignant les chassés-croisés amoureux (?) de deux couples d’adultes avertis, Closer (en version française, Intime) est certainement un générateur de discussions. Certains adorent, d’autres détestent, mais personne n’est indifférent. Natalie Portman, Clive Owen, Jude Law et Julia Roberts y livrent des performances de haut calibre.

Télé-Québec, jeudi à 22 h

Le coup de dés : Parfa

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR COMEDIHA ! Parfa

En février 2020, La Presse avait accordé trois étoiles (sur cinq) au deuxième one-man show d’Olivier Martineau. Une pandémie plus tard, le spectacle atterrit « en version intégrale et non censurée » sur ComediHa.tv, une plateforme qu’on connaît plus ou moins bien, mais à laquelle on peut s’abonner pour 9,99 $ par mois. Captée en février dernier au Cabaret Lion d’Or, la performance du stand-up comique s’articule autour du choc des générations. D’après notre collègue Marissa Groguhé, Martineau « touche souvent la cible lorsqu’il dépasse la limite du convenable », un style d’humour qu’on affectionne particulièrement. Le moment fort surviendrait en toute fin de soirée, lorsqu’il empoigne sa guitare pour chanter des chansons grivoises. Intrigant.

ComediHa.tv