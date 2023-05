François Bellefeuille revisite son passé en jouant un vétérinaire dans Temps de chien, sa toute première fiction télé destinée à Radio-Canada. On parle d’une comédie dramatique, et non d’une série autobiographique, d’un Dr Dolittle québécois ou d’une suite de 4 et demi.

Actuellement en tournage à Boucherville, Temps de chien raconte l’histoire d’Antoine Meilleur (François Bellefeuille), un vétérinaire vedette du petit écran (une sorte de « Ricardo des animaux ») dont l’univers bascule lorsqu’un incident fâcheux survient en direct à Matin Soleil, une émission à laquelle il participe en compagnie d’un chien. Le scandale qui s’ensuit oblige le pauvre à s’exiler temporairement aux Îles-de-la-Madeleine pour laisser la poussière retomber.

La Presse a essayé d’en savoir davantage sur l’évènement en question, mais l’équipe de tournage, qui avait vraisemblablement reçu la consigne de garder ce rebondissement secret, a refusé de vendre la mèche. La seule information que nous avons réussi à soutirer, c’est qu’il s’agit d’une controverse de nature non sexuelle. Tant mieux, étant donné qu’un chien est impliqué.

En entrevue à l’heure du midi, François Bellefeuille, qui coécrit Temps de chien avec Olivier Thivierge (Bye bye) en plus d’en exercer les fonctions de producteur associé, a indiqué qu’il rêvait de signer une série télé depuis des années. La pandémie l’a finalement poussé à foncer, puisque les salles de spectacles étaient fermées.

Après avoir rejeté l’idée d’écrire sur l’industrie de l’humour, un sujet somme toute éculé, le stand-up comique a choisi d’explorer son ancien métier : celui de vétérinaire, qu’il a pratiqué pendant une dizaine d’années, jusqu’en 2011.

François Bellefeuille a pris les moyens nécessaires pour relever son pari. Sans expérience en écriture de fiction, l’humoriste a suivi une classe de maître en scénarisation, en plus de retenir les services de Vincent Bolduc comme conseiller. Avant le début du tournage, un coach de jeu est également venu l’aider, notamment pour aborder les « scènes de rapprochement » avec Émilie Bibeau, qui interprète sa conjointe. « Ce n’était pas des grosses affaires, mais j’avais peur. Je voulais qu’on croie à leur couple. J’ai travaillé fort. »

Sur le plateau de tournage de Temps de chien PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le réalisateur François St-Amant

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Nathalie Breuer et François Bellefeuille

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE François Bellefeuille dans une scène de Temps de chien

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Gaston Lepage 1 /4







Un ton réaliste

Outre François Bellefeuille et Émilie Bibeau, Temps de chien mettra en vedette Gaston Lepage, Nathalie Breuer et plusieurs comédiens dont on n’a pas souvent l’occasion d’apprécier le talent à l’écran, comme l’Acadien Robin-Joël Cool, qui campe un homme au passé flou vivant « hors du système ».

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Robin-Joël Cool

« Je suis content que Radio-Canada ait embarqué, parce qu’il était au-dessus de tout le monde à l’audition, a souligné le réalisateur François St-Amant (Entre deux draps). Il était tellement drôle ! »

Quant au ton de l’émission, François Bellefeuille le qualifie de « réaliste ». « On n’est pas toujours une ligne, un punch. Ce n’est pas des sketchs. L’histoire est importante, la psychologie des personnages aussi. »

Une vache têtue

Puisqu’une bonne partie de l’action se déroule dans une clinique vétérinaire, de nombreux animaux apparaîtront dans Temps de chien, notamment des chats, des chiens, un serpent et… une vache. Malgré la présence d’un maître animalier, cette dernière a donné du fil à retordre à l’équipe de tournage, le mois dernier. François Bellefeuille a réglé la situation en appelant un ami vétérinaire qui savait exactement quoi faire pour calmer la bête : la coller contre un mur pour l’apaiser.

« [François] Bellefeuille a facilité ma job », a commenté François St-Amant, un habitué des tournages entourés d’animaux (publicité de New Look avec un lynx, publicité des Producteurs de lait avec deux vaches).

« Tourner avec des animaux, ça prend du temps et c’est dispendieux, a poursuivi François Bellefeuille. Ça allonge le temps de 50 %. »

Direction Îles-de-la-Madeleine

La semaine prochaine, le tournage de Temps de chien se déplacera aux Îles-de-la-Madeleine, où François Bellefeuille possède une maison. Une partie des équipements y sera acheminée par bateau. Trois journées de transport seront nécessaires, a précisé le producteur Guillaume Lespérance (Tout le monde en parle, STAT).

« Oui, ça coûte cher. Oui, c’est compliqué. Oui, c’est ultra ambitieux. Mais je pense qu’on a un devoir de montrer le territoire québécois. Pendant trop longtemps, on l’a caché. Oui, il y a Montréal. Oui, il y a Québec. Mais il y a aussi toute notre géographie qui est peu ou pas à l’écran pour des raisons budgétaires. C’est un investissement qu’on doit faire. »

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le producteur Guillaume Lespérance

Je fais partie de ceux qui pensent qu’on doit tourner un peu moins, mais mieux, et qu’on doit se donner les moyens de faire des projets comme ça. Guillaume Lespérance, producteur

En entrevue, Guillaume Lespérance a raconté avoir eu l’idée de travailler avec François Bellefeuille après l’avoir côtoyé au Bye bye. L’ex-vétérinaire est loin d’être le premier humoriste qu’il accompagne en fiction : Lespérance a produit Ces gars-là avec Sugar Sammy et Simon-Olivier Fecteau ainsi que Discussions avec mes parents avec François Morency, qui reviendra en septembre pour une sixième saison.

« Je cherche de bons créateurs, peu importe leur background, a insisté le fondateur d’A Média Productions. Les humoristes, ce sont souvent des perfectionnistes. Ce sont des gens avec qui j’ai des affinités naturelles. Parce que je suis quelqu’un qui croit beaucoup au travail. »

La première saison de Temps de chien comptera 12 épisodes de 30 minutes. Après son passage sur l’Extra d’ICI Tou.tv, prévu l’automne prochain, elle sera diffusée sur ICI Télé en 2024, a confirmé la direction de Radio-Canada. Une deuxième saison est déjà en chantier.