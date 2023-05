Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La surprise : Love and Death

Inspirée d’un fait divers, cette minisérie dramatique écrite par David E. Kelley (Big Little Lies) et réalisée par Lesli Linka Glatter (Homeland, Mad Men) raconte l’histoire de Candy (excellente Elizabeth Olsen), une mère au foyer d’une petite ville du Texas, qui décide d’amorcer une relation extraconjugale avec Allan (Jesse Plemons), le conjoint d’une bonne amie. Oups. Cette affaire tortueuse connaîtra une fin tragique et violente. On l’apprend au premier épisode, dont l’action est située en 1980. Love and Death (Amour et mort) nous plonge ensuite, par l’entremise d’un retour en arrière, dans l’esthétisme des années 1970, une décennie de macramés au mur, de couteaux électriques et d’airs des Bee Gees.

Crave et Super Écran (un nouvel épisode chaque jeudi)

La nouveauté : Sortez-moi d’ici !… mais pas tout de suite

PHOTO FOURNIE PAR ÉVASION Sortez-moi d’ici !… mais pas tout de suite

Après avoir mangé des bibittes, pleuré en gang et dormi en pleine jungle dans Sortez-moi d’ici !, Nathalie Simard et Marianne St-Gelais retournent au Costa Rica pour piloter cette série touristique de 10 épisodes de 30 minutes, dans laquelle elles pratiquent toutes sortes d’activités caractéristiques du pays (pêche en haute mer, promenade à cheval). Dans le premier épisode, le tandem s’adonne au surf en compagnie d’un instructeur prénommé Carlos, qui pratique la pura vida, une expression locale qu’on doit retrouver sur toutes sortes de cossins (serviettes de plage, coussins, cadres) au magasin de souvenirs. Elles terminent leur journée avec une « séance de ressourcement » combinant méditation et soins corporels.

Évasion, dès lundi à 20 h

Le coup de dés : On est rendu là

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV On est rendu là

Ce nouveau magazine braque les projecteurs sur 30 jeunes de 14 à 25 ans qui « brisent les normes »… et son trio d’animateurs, composé de Jordan Dupuis, Vanessa Duchel et Anne-Lovely Étienne. Chaque épisode aborde une thématique précise. Celui sur l’image corporelle comporte une rencontre avec Coco Labbée, une mannequin internationale ayant perdu tous ses cheveux en raison d’une condition auto-immune rare appelée l’alopécie, Jade Cousineau, une tiktokeuse de 6 pi 2 po, et Lé Bernier, une jeune personne trans non binaire de 16 ans qui affiche fièrement ses cicatrices sur Instagram après avoir subi une mastectomie. L’identité de genre et l’entrepreneuriat font partie des thèmes qui seront explorés durant cette première saison.

Unis TV, dès vendredi à 19 h

Le retour : Dr Sébastien, vétérinaire

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Dr Sébastien, vétérinaire

Bien qu’on apprécie Les poilus, le talk-show animalier de Sébastien Kfoury qu’ICI Télé diffuse chaque dimanche à 19 h 30, on préfère son autre émission, Dr Sébastien, vétérinaire, un docu-réalité qui explore le quotidien d’un hôpital vétérinaire. L’an dernier, l’établissement était submergé de nouveaux patients en raison d’une certaine pandémie de COVID-19, qui avait entraîné une explosion du nombre d’adoptions d’animaux de compagnie. Cette année, le centre est beaucoup moins engorgé, au grand bonheur du personnel, qui peut enfin souffler. Parmi les épisodes les plus intéressants cette saison, on compte celui sur l’anxiété animale, un trouble qui atteint environ 10 % des chiens.

ICI Tou.tv Extra