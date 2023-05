Dans un appel à tous publié lundi dernier, nous vous avons demandé si vous suiviez une série en tandem mère-fille et ce que vous appréciez de ce rituel. Au lendemain de la fête des Mères, voici un échantillon de vos réponses.

Écoute à distance

« Ma fille et moi partageons le même intérêt pour l’émission Les chefs !, et ce, depuis le tout début. Depuis que ma fille habite en appartement, nous regardons l’émission chacune de notre côté en nous échangeant des commentaires en ligne. Il arrive parfois que nous notions un détail au même moment, comme lors de la première émission de cette année où les juges, après avoir analysé les plats effectués lors du duel, n’ont pas mentionné comme c’est souvent le cas : “Mon choix est fait !” Pour ajouter un petit suspense, nous faisons depuis plusieurs années un pool pour sélectionner trois candidats qui, selon nous, participeront à la finale. Ce moment partagé avec ma fille, même à distance, est un beau rendez-vous qui débute bien la semaine ! Ma fille termine à la fin du mois de mai ses études en technique de diététique et son intérêt pour l’émission Les chefs ! n’est sûrement pas étranger à son choix de carrière. »

Nathalie Proulx

Un rituel

« Ma fille a maintenant 29 ans et habite en appartement. Par chance, nous habitons la même ville, alors nous avons un rituel pour maintenir notre lien : nous organisons régulièrement un souper le vendredi soir. Nous échangeons au sujet de notre semaine autour d’un bon repas, puis nous nous installons pour regarder une émission… ou deux ! En ce moment, c’est Survivor Québec puis Les chefs !, que nous ne regardons pas en semaine pour pouvoir les regarder ensemble le vendredi soir ! D’ailleurs, pour Les chefs !, c’est une émission que nous avions commencée quand elle restait encore à la maison. Nous y sommes très attachées. Les suggestions de séries viennent souvent d’elle, mais parfois aussi de moi. Nous avons un faible pour tout ce qui vient d’ici, c’est une priorité toute naturelle, mais nous sommes très ouvertes également à de bonnes séries d’ailleurs. Quand nos séries sont terminées, cela nous donne une pause des soupers du vendredi soir… mais, très vite, on a le goût de reprendre ce rituel ! »

Danielle Millette

Précieux moment

« Ma mère (87 ans) et moi avons suivi La servante écarlate. Nous en discutions au téléphone ou lors de nos rencontres, mais, pour la dernière saison, nous l’avons regardée ensemble. Précieux moment partagé entre mère et fille ! Nous voulions savourer la fin de cette série ensemble ! Ça a été la même chose pour la dernière saison de Homeland. »

Danielle Corbeil

Échanges et réactions

« Ma fille cadette et moi regardons Succession ensemble. Si l’une est en voyage, l’autre l’attend pour regarder l’épisode manqué. C’est génial d’échanger sur l’excès des personnages et de réagir aux rebondissements ensemble. »

Evelyne Bundock

Scénario représentatif

« J’ai suivi longtemps la série Gilmore Girls avec mes deux filles. C’était représentatif de notre vécu. J’étais séparée et seule avec mes deux filles. C’était un beau moment que nous avons partagé longtemps. »

Sylvie Gaudreault

Une vieille tradition

« J’ai commencé à regarder les téléromans avec ma mère vers l’âge de 8 ans. Je me souviens que le premier téléroman que j’ai vu était La bonne aventure de Lise Payette. Tous les soirs, nous nous retrouvions, ma mère et moi, au salon pour regarder “nos programmes”. Nous commentions, avec enthousiasme, les intrigues durant les pauses publicitaires. J’adorais ça ! Les intrigues nous permettaient de discuter de différents sujets que je ne connaissais pas encore à cet âge-là. Je me rends compte maintenant à quel point regarder la télévision ensemble était une magnifique occasion pour ma mère de nous transmettre des connaissances et des valeurs. […] Maintenant, 40 ans après le début de La bonne aventure, lorsque j’appelle ma mère, nous parlons toujours de nos émissions. Même que je m’empêche de dévorer des séries à l’avance afin de les regarder en même temps qu’elle. Ainsi, les intrigues sont plus fraîches à ma mémoire et nos discussions sont plus enrichissantes. Plus ça change, plus c’est pareil. »

Mélanie Routhier

Sacré

« Ma fille et moi avons suivi ensemble Gilmore Girls lorsqu’elle habitait encore à la maison. C’était sacré, il fallait regarder cette série ensemble. »

Sylvie Sabourin