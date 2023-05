Trois nouvelles coanimatrices à Belle et Bum

Ce ne sera pas une, mais trois coanimatrices qui remplaceront Mélissa Lavergne aux côtés de Normand Brathwaite la saison prochaine à Belle et Bum, a annoncé Télé-Québec ce jeudi.

Et ce sont trois personnes aux profils très différents qui ont été choisies : l’animatrice de radio expérimentée Marie-Josée Gauvin, la jeune et talentueuse chanteuse Lunou Zucchini, ainsi que la comédienne et redoutable improvisatrice Fabiola N. Aladin.

Toutes connues pour leur passion pour la musique, elles se succéderont en alternance à la coanimation, sauf pour la première de cette 21e saison, pendant laquelle on fera leur connaissance.

Mélissa Lavergne était percussionniste à Belle et Bum depuis les débuts de l’émission en 2003, et coanimatrice avec Normand Brathwaite depuis 2015.