Priyanka Chopra Jonas connaît un printemps 2023 florissant. Elle partage la vedette d’une grosse série d’action des studios d’Amazon, s’apprête à tourner un nouveau long métrage, et tient l’affiche d’une comédie romantique qui marque les débuts au cinéma d’une certaine Céline Dion.

En entrevue virtuelle, la comédienne discute avec beaucoup d’enthousiasme – et d’émotion – de Citadel, un thriller dans lequel Richard Madden (Game of Thrones, Bodyguard) et elle campent deux espions qui tentent de recouvrer la mémoire pour stopper une puissante firme qui souhaite déstabiliser l’ordre mondial.

Amazon a sorti l’artillerie lourde pour promouvoir cette nouvelle franchise en devenir qui sortira sur Prime Video vendredi.

Dotée d’un budget estimé à 400 millions canadiens d’après The Hollywood Reporter, la première saison a récemment été présentée en première mondiale à Bombay (Mumbai), en Inde, pays natal de Priyanka Chopra Jonas. L’actrice parle d’une soirée « très spéciale », puisqu’elle y retrouvait d’anciens collègues et membres d’une industrie dans laquelle elle s’est déployée pendant plusieurs années avant qu’elle décroche, en 2015, le premier rôle dans Quantico, une série à succès du réseau ABC, et qu’elle amorce sa percée aux États-Unis en jouant dans des longs métrages comme The Matrix Resurrections et Baywatch.

« La salle était remplie de gens qui m’ont connue quand j’avais 20 ans. J’étais très fière qu’ils me voient dans une série aussi grosse. C’était incroyable ! Richard [Madden] et moi avons vécu quelque chose de personnel. On s’est tenu la main durant toute la projection. C’était très beau. »

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas dans Citadel

Égalité salariale

Citadel revêt une signification importante pour Priyanka Chopra Jonas pour une autre raison : elle n’avait jusqu’ici jamais obtenu le même cachet qu’un partenaire masculin. Une première après 60 films et 23 années de carrière.

Le pire, c’est que je n’avais même pas demandé l’égalité salariale, parce qu’étant donné qu’on ne me l’avait jamais accordée, j’étais un brin désabusée du système. Priyanka Chopra Jonas

La comédienne, qui compte 87 millions d’abonnés sur Instagram, remercie ses agents pour leur initiative. « Quand ils m’ont dit qu’ils allaient soulever le point en négociation, j’étais comme : “OK… Vous pouvez essayer…” Et quand ils m’ont appelée pour m’annoncer qu’ils avaient réussi, mon mari [l’acteur et chanteur Nick Jonas] a sorti le champagne. Il disait que c’était historique. D’un côté, c’est vrai, c’est extraordinaire. Mais d’un autre, je trouve ça triste. Pourquoi ça prend aux femmes autant d’années et autant d’efforts pour qu’elles obtiennent ce qu’elles méritent ? Surtout lorsqu’elles font exactement le même travail. Et ce n’est pas seulement dans notre industrie. C’est généralisé… »

Cette aventure a poussé Priyanka Chopra Jonas à réfléchir à l’écart salarial entre les sexes et, surtout, aux moyens de l’éradiquer. « La personne responsable des studios Amazon est Jennifer Salke, une femme. Est-ce que ça a fait la différence ? Est-ce qu’avoir des femmes en position de pouvoir, ça peut changer la donne pour d’autres femmes ? Je pense que oui. Ça a changé les choses pour moi, du moins. »

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Pour Citadel, Priyanka Chopra Jonas touchera le même cachet que son partenaire masculin. Une première après 60 films et 23 années de carrière.

La « Tom Cruise féminine »

Priyanka Chopra Jonas a raison de souligner qu’elle s’est autant démenée que Richard Madden sur Citadel. Elle s’est entraînée pendant des mois pour réaliser ses scènes d’action, qui viennent pimenter chaque épisode.

L’actrice qualifie ce boulot de « difficile », un commentaire qui pousse Joe Russo, qui produit la série avec son frère Anthony Russo, à qualifier l’actrice de « modeste ».

« Priyanka est partante pour n’importe quelle cascade et n’importe quelle scène de combat. Je l’appelle la Tom Cruise féminine. J’ai seulement croisé une poignée d’acteurs qui s’engagent comme elle s’est engagée. Et elle a fait un super travail. Le résultat est convaincant. »

Cette déclaration de Joe Russo doit être prise au sérieux. Après tout, l’Américain s’y connaît en matière de cascades, ayant réalisé plusieurs superproductions de Marvel, dont Avengers : Endgame.

Ce que Priyanka a fait, ça demande un entraînement digne du Cirque du Soleil. Il faut être en super forme pour tourner ces séquences. Joe Russo, coproducteur de Citadel

La principale concernée préfère saluer « le génie » des cascadeurs de Citadel et l’environnement « sécuritaire » qu’ils ont créé.

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Priyanka Chopra Jonas s’est entraînée pendant des mois pour réaliser ses scènes d’action dans Citadel.

« Il y a une scène où j’étais comme : “Oh ! Mon personnage devrait être en shorts et t-shirt !” Mais je n’avais pas pensé qu’au moment du tournage, je n’allais pas pouvoir porter de genouillères et toutes les protections habituelles, et j’étais comme : “Ah non ! C’était tellement une mauvaise idée !” Pas besoin de dire que j’étais couverte d’ecchymoses le lendemain… »

Avec Céline

Priyanka Chopra Jonas n’a jamais été couverte de bleus au lendemain d’une journée de tournage sur Love Again (Aimer à nouveau), une comédie romantique dans laquelle elle donne la réplique à Sam Heughan (Outlander). L’expérience s’est néanmoins avérée inoubliable puisqu’elle marquait les débuts au grand écran de Céline Dion, une chanteuse qu’elle admire depuis longtemps.

Dans cette adaptation cinématographique d’un roman de l’écrivaine allemande Sofie Cramer réalisée par Jim C. Strouse (Grace Is Gone), la reine de Las Vegas joue son propre rôle et celui d’entremetteuse.

Priyanka Chopra Jonas a trouvé la diva de Charlemagne « drôle et charismatique ». Sachant qu’elle « traverse une période tumultueuse », l’actrice envoie également « tout [son] soutien » à l’artiste internationale, qui vient de lancer une nouvelle chanson attachée au long métrage.

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Priyanka Chopra Jonas devrait éventuellement renouer avec l’univers de Citadel, puisqu’Amazon s’apprêterait à commander une deuxième saison.

Après la sortie de Love Again, attendue au cinéma le vendredi 5 mai, Priyanka Chopra Jonas amorcera le tournage de Heads of State, un long métrage du réalisateur Ilya Naishuller (Nobody) avec Idris Alba et John Cena.

Elle devrait éventuellement renouer avec l’univers de Citadel, puisqu’Amazon s’apprêterait à commander une deuxième saison, rapporte Deadline. Une telle annonce réjouirait Joe Russo. « C’est super de sentir ce soutien, surtout pour une série qui célèbre la diversité et qui met de l’avant un personnage féminin fort qui botte des derrières ! »

Les deux premiers épisodes de Citadel atterrissent sur Prime Video vendredi. Love Again prend l’affiche au cinéma le 5 mai.