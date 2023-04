Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La dernière : STAT

Après District 31, on était persuadé qu’on n’allait plus jamais suivre une quotidienne avec autant d’assiduité. On avait tort. Tellement qu’après 116 demi-heures étonnamment denses, on croit même préférer les aventures d’Emmanuelle et compagnie aux enquêtes de l’escouade du commandant Chiasson… Cette pensée nous a traversé l’esprit l’hiver dernier, quand on s’est surpris à soupirer en voyant que l’épisode du jour n’était pas encore arrivé sur ICI Tou.tv. Le jeu sans faille des acteurs (en particulier Suzanne Clément) explique en partie notre dépendance, au même titre que l’écriture moderne et rythmée de Marie-Andrée Labbé, qui semble incapable de pondre des personnages unidimensionnels, même lorsqu’ils sont seulement de passage. Déjà hâte de retrouver la gang de Saint-Vincent en septembre.

ICI Télé, du lundi au jeudi à 19 h

La nouveauté : The Diplomat

PHOTO ALEX BAILEY, FOURNIE PAR NETFLIX Keri Russell dans The Diplomat

On suit la carrière de Keri Russell avec attention depuis Felicity. (On pourrait dire depuis le vidéoclip Always de Bon Jovi en 1994, mais ce serait exagéré.) De Mission : Impossible III à Cocaine Bear en passant par Waitress, The Americans et Extraordinary Measures, ses choix sont aussi variés qu’intéressants. La tendance se maintient avec The Diplomat, plus récente série de l’auteure et productrice Debora Cahn (Homeland, The West Wing, Grey’s Anatomy). L’actrice y campe Kate Wyler, la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni, qui entre en poste en pleine crise internationale… et matrimoniale. Un drame politique riche en rebondissements et solide sur toute la ligne, qui parle des relations tortueuses, entre pays et entre conjoints.

Netflix, dès vendredi

Le documentaire : T’es belle pour une Noire

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Varda Étienne dans T’es belle pour une Noire

Varda Étienne aborde un sujet explosif dans cette série documentaire : le colorisme. Ce mot, qu’aucun dictionnaire n’inclut, désigne une discrimination par rapport au niveau de mélanine : les peaux plus claires sont considérées comme plus belles comparativement aux plus foncées. L’enjeu peut aussi toucher aux cheveux, aux courbes du corps, au nez, etc. Produits par KOTV et réalisés par Ky Vy Le Duc, les quatre épisodes explorent ce fléau sous plusieurs angles. Au premier, on entend notamment l’animatrice Naadei Lyonnais (L’île de l’amour) dire candidement qu’elle sait qu’elle est « une personne noire facile à digérer » pour l’ensemble du public. Un test impliquant des enfants et deux poupées aux teints différents s’avère aussi révélateur.

ICI Tou.tv Extra, section Véro.tv

Le retour : C’est plus qu’un jardin

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV Bryan Audet, Véronique Claveau et Édith Cochrane dans C’est plus qu’un jardin

Reprenant l’antenne d’Unis TV, cette série documentaire démystifie de belle manière l’aventure de l’autosuffisance. Dans cette troisième saison, le producteur maraîcher Dany Bouchard et l’actrice Édith Cochrane aident la famille de Véronique Claveau et de Bryan Audet à passer au niveau supérieur en matière de potager. Cette semaine, les deux artistes participent au mouvement « Mai sans tondeuse » avec leurs enfants à Terrebonne et plantent du trèfle. En parallèle, on s’intéresse aux élèves de l’Académie des Sacrés-Cœurs, une école primaire de Saint-Bruno-de-Montarville, qui veulent aménager un immense jardin. La pluie vient toutefois compliquer leur première journée de plantation. Par conséquent, ils changent leurs plans et décident d’entreprendre une opération arrachage de mauvaises herbes.

UnisTV, jeudi à 20 h