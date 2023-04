La saison 2 de The Last of Us arrivera probablement en 2025

(Lille) Les fans de la série The Last of Us devront s’armer de patience : la saison 2 ne devrait sortir qu’en 2025, selon des déclarations à l’AFP du PDG de la chaîne américaine HBO, Casey Bloys, de passage jeudi à Lille au festival Séries Mania.