L’arrivée de la magnétique et indomptable Daisy Jones propulse le groupe The Six au sommet la planète pop dans Daisy Jones & The Six, série adaptée d’un roman de Taylor Jenkins Reid. Riley Keough, la petite-fille d’Elvis, est renversante dans le rôle-titre. Fait exceptionnel, ce groupe fictif a même publié un album de vraies chansons !

Le livre

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Daisy Jones & The Six

La série Daisy Jones & The Six trouve sa source dans le roman éponyme de Taylor Jenkins Reid (The Seven Husbands of Evelyn Hugo) publié en 2019. « Je suis fascinée par ce que la célébrité donne à voir et ce que je soupçonne qu’il y a à l’intérieur », a-t-elle dit en entrevue à La Presse en 2020. Son roman raconte l’ascension du groupe (fictif) Daisy Jones & The Six en mettant l’accent sur la relation ambiguë qu’entretiennent ses deux figures principales, Billy Dunne et la fameuse Daisy Jones du titre. Quelle est la nature de leur complicité ? Se limite-t-elle à la création ou est-elle chargée de désir ? Pour creuser les relations complexes entre ces deux personnages, l’écrivaine avait opté pour une astuce futée : son roman prenait la forme d’entrevues réalisées avec eux, les autres membres du groupe et leur entourage, multipliant les points de vue sur la même histoire.

La série

L’idée des entrevues demeure dans la série de 10 épisodes présentée sur Amazon Prime, mais n’est pas aussi poussée que dans le roman. Elle raconte la naissance du groupe de Billy Dunne (Sam Claflin) et de son frère Graham (Will Harrison) dans le Los Angeles des années 1970. Leur carrière ne prendra vraiment son envol qu’à l’arrivée de Daisy Jones (Riley Keough), chanteuse au charisme puissant qui fait lever les chansons et les foules, ce qui fait de l’ombre à Billy et à son ego... Or, l’un et l’autre se nourrissent de leur chimie compliquée, à la fois porteuse et destructrice. L’ombre de Fleetwood Mac, dont l’album Rumours a été enregistré dans un contexte de dissolutions amoureuses, plane sur Daisy Jones & The Six qui raconte le mode de vie « sexe, drogue et rock’n’roll » sans le glorifier.

Le groupe

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Josh Whitehouse (basse), Suki Waterhouse (claviers), Sebastian Chacon (batterie), Sam Claflin (chant et guitare), Riley Keough (chant) et Will Harrison (guitare) forment à l’écran le groupe Daisy Jones & The Six.

L’une des forces de la série Daisy Jones & The Six, ce sont les scènes de studio et de concert. Les acteurs jouent tous de l’instrument qui leur est attribué : Sebastian Chacon (batterie), Josh Whitehouse (basse), Will Harrison (guitare) et Suki Waterhouse (claviers). Mieux : Sam Claflin et Riley Keough chantent vraiment les chansons composées pour eux. Avant le tournage, seule Suki Waterhouse menait une carrière de musicienne professionnelle : elle a publié son premier album complet, intitulé I Can’t Let Go, au printemps 2022.

L’album

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION L’album Aurora

Chose extrêmement rare, la série Daisy Jones & The Six a même donné naissance à un véritable album, Aurora, lancé le 2 mars. Sam Claflin et Riley Keough chantent eux-mêmes les chansons composées par Blake Mills (musicien vu notamment auprès de Julian Casablancas des Strokes et de Lucinda Williams), qui est parvenu à capter l’esprit des années 1970 sans pour autant faire sonner ses chansons comme il y a 50 ans. On entend le souvenir de Fleetwood Mac dans sa manière, mais il y a quelque chose de plus moderne dans l’esprit des chansons de Daisy Jones & The Six. Riley Keough, fille de Lisa Marie Presley, est une véritable révélation tant à l’écran que sur disque.

Notre avis

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Riley Keough, qui est la petite-fille d’Elvis Presley, est fantastique dans le rôle de l’incandescente chanteuse Daisy Jones.

L’adaptation télévisée de Daisy Jones & The Six n’a pas la profondeur du roman de Taylor Jenkins Reid et a aussi quelque chose de plus romantique. On ne reste pas scotché à cette série en raison de la grande originalité de son propos, mais de la très habile peinture de la scène musicale des années 1970 et des coulisses du rock’n’roll. C’est évocateur sans être racoleur. Ce qui happe véritablement, ce sont les scènes en studio et en concert, où la complicité entre les deux interprètes principaux est épatante. Daisy Jones & The Six trouve sa vérité dans sa façon d’exposer les dessous de la création et les véritables moments de magie musicaux. Et c’était essentiel pour que l’adaptation soit réussie.

Les épisodes de Daisy Jones & The Six sont offerts sur Amazon Prime.