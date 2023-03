L’imitatrice, humoriste et bruiteuse Geneviève Côté a remporté le Golden Buzzer à l’émission Canada’s Got Talent, ce qui lui permet d’aller directement en demi-finale de la populaire émission de Citytv.

La Lavalloise aux multiples talents a surpris les juges de l’émission par son incroyable performance. Sur scène, Geneviève Côté a fait des bruits de singe, de flûte, d’oiseaux, puis a terminé sa prestation par une puissante envolée vocale. Howie Mandel s’est levé, il a appuyé sur le fameux Golden Buzzer et a fait vivre un immense moment d’émotion à Geneviève Côté. « Je suis si fier, vous êtes la raison pour laquelle je fais cette émission et j’ai bien hâte que le monde entier vous découvre », a lancé l’acteur Howie Mandel, juge à Canada’s Got Talent.

L’émission présente des magiciens, chanteurs, danseurs, imitateurs qui proviennent des quatre coins du Canada. Le grand gagnant remportera 150 000 $.

« Ma vie vient de changer, littéralement, le téléphone sonne, je reçois tellement d’amour du public, mais aussi des propositions ! Je ne dors plus ! Je pleure ma vie », confie en entrevue téléphonique Geneviève Côté, 47 ans, très enthousiaste et émue. « J’ai même des appels de France, des États-Unis, je n’ai jamais vu ça ! », s’étonne-t-elle.

J’ai frappé à tellement de portes dans ma vie et on m’a toujours dit non ! Je n’ai participé à aucune grande émission de télévision, je n’ai pas été prise à Star Académie ni à La voix. C’est une amie qui a eu l’idée de Canada’s Got Talent, mais comme je ne parle pas anglais, j’avais peur d’y aller. Geneviève Côté

« Mais je me suis dit pourquoi pas, j’ai rempli le formulaire, j’ai travaillé fort mon numéro, c’est peut-être la bonne porte qui va s’ouvrir et la magie a opéré ce soir-là, c’est incroyable ! »

Son répertoire est vaste, elle peut imiter jusqu’à 300 voix et sons différents, dont celles de Maria Callas, Céline Dion, Whitney Houston et Ginette Reno, mais aussi des sons d’animaux, d’oiseaux et d’instruments de musique comme la trompette et la guitare.

Parcours difficile

Née à Montréal, Geneviève Côté a grandi à Laval. Depuis son enfance, elle se passionne pour les sons et les voix, elle a été inspirée par l’acteur et bruiteur américain Michael Winslow qui était dans Police Academy, mais aussi par Rock et Belles Oreilles, tout comme par Weirld Al Yancovic. Au fil des ans, elle a participé au festival Juste pour rire, elle a fait les premières parties de Mario Tessier, Guy Nantel, Éric Lapointe, puis elle a présenté son spectacle Inimitable à travers le Québec.

Geneviève Côté confie qu’elle n’a pas eu une vie facile. « Ma mère s’est suicidée lorsque j’avais 11 ans, j’ai élevé seule mon fils, que j’ai eu très jeune, à 20 ans, j’ai travaillé dans des restaurants pour gagner ma vie, je suis passée par une thérapie qui m’a redonné confiance en moi, car trop souvent on me disait : “Ça ne marchera pas tes affaires !” », dit-elle.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Évidemment, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec la chanteuse Jeanick Fournier qui, à pareille date l’année dernière, vivait la même chose. Elle avait obtenu le Golden Buzzer, puis remporté la finale de Canada’s Got Talent. « Je ne connais pas Jeanick Fournier, mais je la trouve tellement inspirante, tellement naturelle, j’ai pleuré en regardant ses performances, je pense à elle et j’espère la rencontrer. Elle me guide », dit-elle.

Geneviève Côté sait qu’elle doit maintenant surprendre à nouveau les quatre juges pour les demi-finales, qui seront présentées les 2 et 9 mai à 20 h sur Citytv. L’émission a déjà été enregistrée, mais elle ne peut absolument rien dévoiler.

Il faut de la patience pour faire ce métier et si elle a un seul message à faire passer, c’est celui de ne jamais abandonner. « J’ai toujours cru en moi, il faut croire en ses rêves, il y a eu des moments très difficiles, il y a aussi beaucoup de travail, mais il faut de la persévérance, encore et toujours. »

La grande finale de Canada’s Got Talent sera présentée en direct le mardi 16 mai.