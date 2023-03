Netflix vient de mettre en ligne Dance 100, une compétition de danse opposant des chorégraphes qui doivent diriger de sept à cent danseurs au fil des épisodes. Parmi les concurrents, on retrouve Janick Arseneau, qui a déjà dansé pour Jennifer Lopez, Cardi B. et Rihanna, et qui sera chorégraphe à l’automne de la populaire émission Chanteurs masqués.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Originaire de Bathurst au Nouveau-Brunswick et vivant désormais à Montréal, Arseneau s’est fait connaître en dansant aux États-Unis durant des années. Quand on lui a parlé d’une première compétition télévisée entre chorégraphes, l’artiste – qui s’identifie comme une personne non binaire – a adoré l’idée.

Son enthousiasme était d’autant plus grand en se visualisant en train de diriger des dizaines d’interprètes. « Imagine travailler avec 100 énergies, 100 opinions et 100 personnalités avec leurs besoins, en trouvant comment exercer ton autorité pour que tout ce beau monde te respecte et t’écoute. »

PHOT TOM DYMOND, FOURNIE PAR NETFLIX Janick Arseneau

Fait inusité : le sort des chorégraphes est déterminé par les interprètes avec qui ils travaillent. Et non par des juges célébrités. « En tant que danseurs, quand on regarde les compétitions de danse à la télé, on sent que les juges ne savent pas toujours de quoi ils parlent et qu’ils n’ont peut-être pas les connaissances pour déchiffrer la danse. Là, ce sont les danseurs qui ont une voix. »

D’ailleurs, Janick Arseneau dit avoir tout fait pour être à l’écoute de leurs capacités et de leurs besoins. « On doit être assez intelligent pour mettre de l’avant les forces de chacun. Mais à 100 danseurs, qui met-on de l’avant ? Ça devient de plus en plus difficile à chaque numéro. Déjà que c’est un énorme défi de créer des formations et des visuels avec autant de monde sur scène. »

Élimination dramatique

Les danseurs font part à la caméra de ce qu’ils pensent des chorégraphes en répétition. Ils commentent les bons et moins bons coups devant public après les numéros. Et ils déterminent qui reste dans la compétition en se déplaçant derrière les chorégraphes de leur choix en fin d’épisode. Un moment sous haute tension. « La première fois, je ne voulais pas regarder, mais j’entendais les pas derrière moi. En plus, la production ajoute des lumières qui flashent et de la musique dramatique. C’est vraiment angoissant. Si je compare aux processus d’élimination des autres émissions auxquelles j’ai participé, c’est celui qui m’a fait le plus peur. »

En effet, l’artiste a participé à So You Think You Can Dance Canada et à America’s Best Dance Crew. Ses expériences passées ont donc mis la table pour Dance 100. « Dans toute production télé, l’équipe vient te chercher à ton plus vulnérable pour te poser des questions et susciter une émotion. Je savais à quoi m’attendre. »

À 32 ans, Arseneau affirme avoir une identité mieux définie qu’à 19 ans, quand la population canadienne a découvert son talent. « Je sais qui je suis. Je suis à l’aise de parler de ma fiancée, de représenter la communauté LGBTQ+ et les personnes non binaires pour montrer qu’on existe, qu’on peut vivre dans le bonheur et avoir du succès. Ça a fait une différence d’avoir fait deux émissions pour me préparer à celle-ci. »

Dance 100 est à ses yeux la plus grosse expérience de sa carrière. « C’est sur Netflix et c’est un phénomène global. L’émission est en ligne depuis seulement quelques jours et je reçois déjà plein de messages de personnes du Japon, du Brésil, du Portugal et de l’Allemagne. Je commence à réaliser l’ampleur de tout ça. »

Cette visibilité pourrait changer la suite de sa vie.

Si son talent de chorégraphe a été vu à petites doses à La voix ou dans un numéro de Marie-Mai par le passé, le grand public pourra le découvrir davantage sur les ondes de TVA à l’automne 2023. « Je serai chorégraphe de la troisième saison de Chanteurs masqués. La production m’a proposé le contrat avant la sortie de Dance 100. C’était une belle validation qu’on me choisisse pour mon talent et non pour surfer sur la vague Netflix. »

Dans l’avenir, Janick Arseneau veut sans contredit se concentrer sur la chorégraphie. « Si on me dit que telle artiste veut que je danse pour elle ou qu’on me propose de performer au Super Bowl, je ne vais pas refuser. Mais je veux mettre toute mon attention sur ma carrière de chorégraphe et mon programme de danse Bee-Yond Belief, que je gère avec ma partenaire. »