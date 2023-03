Le docu de la semaine

L’affaire Pornhub : le combat de la porno

L’impact de Pornhub sur l’industrie de la pornographie a été gigantesque pour diverses raisons : en plus de faciliter l’accès à du contenu gratuit et de redonner du pouvoir aux actrices et acteurs pornos, la plateforme a rendu possible… la diffusion à grande échelle de vidéo de viols et de pornographie juvénile. Le documentaire Money Shot : The Pornhub Story retrace la lutte que se font les détracteurs et les défenseurs de la plateforme, qui vient de changer de mains.