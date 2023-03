La comédienne Sophie Nélisse est de retour dans la deuxième saison, très attendue, de la série américaine Yellowjackets qui commencera le 24 mars sur Crave. Nous l’avons rencontrée.

Le succès de Yellowjackets a été une vraie surprise, la série a rassemblé plus de 5 millions de téléspectateurs hebdomadaires et reçu sept sélections aux prix Emmy et déjà, on annonce une troisième saison.

Cette série, très étrange, se situe entre le drame, l’horreur, le surnaturel, et même le gore. Sophie Nélisse incarne Shauna, une des joueuses de l’équipe de soccer du New Jersey dont l’avion s’est écrasé en 1996 et qui survit, avec d’autres, dans la forêt sauvage, pendant 19 mois. En parallèle, on suit, 25 ans plus tard, la vie de ces femmes, marquées à jamais par ce drame.

PHOTO KAILEY SCHWERMAN, FOURNIE PAR SHOWTIME Sophie Nélisse, au premier plan, avec une partie des membres de son équipe de soccer, qui ont survécu à l’écrasement de leur avion en pleine forêt, dans la série Yellowjackets

Une deuxième saison très intense

Lorsque la deuxième saison commence, c’est l’hiver, elles ont faim, la chasse en forêt ne donne rien, la tension monte, et les jeunes filles sombrent au fil des épisodes. « C’est ce qui fascine les téléspectateurs, car ils se demandent jusqu’où elles sont capables d’aller. Vont-elles se manger entre elles ? À quel moment perd-on la carte ? À quel moment ne vit-on plus dans les normes de la société et revient-on à l’état sauvage ? », s’interroge Sophie Nélisse. « Dans la série, le coach nous ramène à la réalité, mais on a tellement faim que tout est possible... Franchement, je ne pourrais pas survivre en forêt bien longtemps... ou peut-être que je serais la première à manger quelqu’un d’autre ! J’aurais trop faim ! », lance-t-elle en riant.

Shauna, le personnage qu’incarne Sophie Nélisse, est enceinte, on le voit dans la bande-annonce, mais les fans de la série sont tellement intenses qu’ils lancent des théories sur le web. « Les fans en savent plus que moi ! Est-ce qu’on va manger le bébé ? C’est la question qu’ils se posent et je ne peux absolument rien dévoiler ! », dit-elle.

Dans Yellowjackets, on explore la dureté des rapports humains dans des conditions extrêmes, celles de la survie, où la violence est très présente. « C’est rare de voir des femmes qui sont si violentes entre elles, et c’est ce qu’on explore encore plus dans cette deuxième saison. La rivalité, les clans qui se forment, la férocité et l’agressivité entre les jeunes femmes. Et ce qui est beau, c’est de voir cette force féminine autant dans sa plus grande noirceur que dans sa beauté. On est solidaires, mais on va aussi se trahir... autant, il y a des scènes d’entraide, puis des scènes d’extrême violence... oui, c’est gore, j’ai tourné des scènes que j’ai du mal à regarder », avoue-t-elle.

Il est aussi question de la hiérarchie sociale qui est différente lorsqu’on se retrouve perdu dans la nature. « La hiérarchie n’est pas liée à l’argent ou à la popularité de la personne, mais plutôt à son instinct de survie. On va miser sur la personne qui sera capable de nous faire survivre, et ça évolue au fil de la saison. »

Sophie Nélisse confie qu’elle est très rationnelle et a été surprise par le côté surnaturel de la série.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Sophie Nélisse

C’est ce que les gens préfèrent ! Quand on est au bord de s’entretuer, les gens adorent ! Alors ça m’a rassurée et en tant qu’actrice, je joue encore plus le côté animal. Sophie Nélisse

En plus de Juliette Lewis, Christina Ricci et Mélanie Lynskey, il y a Elijah Wood et François Arnaud qui s’ajoutent à la distribution. Cette deuxième saison a été tournée à Vancouver, presque entièrement en studio, une expérience bien différente de la première qui avait été tournée en pleine forêt, dans cette même région. « Les scènes de chalet ont été tournées en studio et ce qui est ironique, c’est qu’on avait très chaud, alors qu’on doit avoir froid en plein hiver ! On devait être crispées par le froid, mais on était en sueur ! », explique Sophie Nélisse.

Une expérience qui lui a plu puisque le soir, elle retournait dans un appartement qu’elle partageait avec la comédienne Courtney Eaton qui est devenue son amie. « Dans la forêt, on logeait dans un petit hôtel pas très confortable, au milieu de nulle part, tandis que là, j’avais le sentiment de m’être créé une vie à Vancouver pendant six mois. J’ai commencé à faire de la poterie, je faisais aussi du Pilates, c’était vraiment agréable de vivre en ville. »

Sophie Nélisse retrouvera l’équipe de Yellowjackets cette semaine à Los Angeles pour la promotion et la première de la série.

De multiples projets et la solitude

Du côté du cinéma, Sophie Nélisse joue dans le film de Louise Archambault Irena’s Vow, où elle incarne une infirmière qui a risqué sa vie pour sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. « On a tourné en Pologne il y a quelques mois. C’est tellement important de tourner des films comme celui-là, où il est question de la Seconde Guerre mondiale, pendant que juste à côté il y a la guerre en Ukraine. »

Sophie Nélisse souhaite élargir son cercle artistique, elle écrit un scénario dans ses temps libres. « J’écris, j’aimerais aussi produire un film, c’est important pour moi de continuer à apprendre, de me cultiver, de suivre peut-être un jour des cours. Le métier d’acteur est la chose la plus imprévisible, ça peut s’arrêter n’importe quand, je suis consciente de ça », confie-t-elle.

« Dans le milieu, je suis inspirée par Kate Winslet, pour ses performances d’actrice, par Jake Gyllenhal, pour ses films diversifiés, et par Denis Villeneuve, pour tous ses films. Un de mes plus grands rêves, c’est de tourner avec Denis Villeneuve. »

La jeune comédienne fêtera ses 23 ans à la fin du mois et estime que l’année qui vient de s’écouler a été bien remplie. « C’est super, tout ce qui m’arrive, mais c’est aussi une vie solitaire, j’ai l’impression parfois de ne pas avoir d’ancrage. Il y a de l’anxiété liée à ne pas toujours savoir ce qui s’en vient, et de vivre entre deux villes. À Montréal je vis avec ma mère, ma sœur, et mon frère qui habite juste au-dessus, on est très solide comme famille et c’est ce qui me manque le plus quand je suis à l’étranger. En même temps, j’aime mon métier, je suis choyée, il faut apprendre à avoir un équilibre dans ce mode de vie. »

La saison 2 de Yellowjackets est présentée sur Crave dès le 24 mars.