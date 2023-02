Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre

Zénith

Après un début de saison en dents de scie, la nouvelle compétition musicale/émission de variétés de Radio-Canada a trouvé son erre d’aller en février, avec des prestations aussi inattendues qu’enthousiasmantes d’artistes comme Annie Villeneuve, Gabrielle Fontaine, Benoît McGinnis et Damien Robitaille. De plus en plus rayonnante aux commandes, Véronique Cloutier mène cette énorme barque avec toujours autant d’aplomb. Et bien qu’on ne soit toujours pas convaincu de l’apport des capitaines, qui auraient avantage à nuancer leurs commentaires au lieu d’y aller d’envolées automatiquement dithyrambiques souvent bourrées de formules clinquantes, on sera au rendez-vous cette semaine, pour l’amorce des quarts de finale, qui opposeront Lunou Zucchini et Éléonore Lagacé (génération Z), et David Savard et Jonas Tomalty (génération X).

ICI Télé, jeudi à 20 h

La dernière

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Virage – Double faute

Virage – Double faute

Oui, on aime le tennis. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle on s’est donné rendez-vous, chaque mardi, pour suivre le tortueux parcours de Charles (Éric Bruneau), cet ancien espoir au comportement autodestructeur. En réalité, le sport n’était qu’une excuse pour parler de rédemption, de dynamiques familiales complexes, de santé mentale et surtout, de filiation. La transformation de Charles en coach a donné un second souffle au drame en huit épisodes, qu’on devine fortement inspiré d’anciennes raquettes québécoises. Satisfaisante sans être fleur bleue, cette finale évoque une frasque bien connue de Denis Shapovalov ou Novak Djokovic. Avis aux connaisseurs !

Noovo, mardi à 20 h

La spéciale

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Salut Bonjour

Salut Bonjour

Pour souligner la relâche scolaire, la populaire émission matinale, animée par Gino Chouinard en semaine et Ève-Marie Lortie le week-end, propose des contenus spécialement destinés aux élèves en congé. Parmi les invités qui fouleront le plateau du magazine de service, on signale l’auteur Tristan Demers, le chimiste Normand Voyer, le spécialiste des mythes et complots Christian Page et l’accro aux voyages Guillaume Duranceau Thibert. Des entrevues avec Emi Chicoine, Mégan Brouillard et Joey Bélanger (vedette du Conte pour tous Coco ferme) figurent également au programme. Côté musique, des prestations de Lou-Adriane Cassidy, Gab Bouchard, FouKi et DJ QuietMike, David Corriveau, Valaire, Sara Dufour et Brittany Kennel sont prévues.

TVA, du lundi au vendredi, à 6 h

La nouveauté

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ The Reluctant Traveler

The Reluctant Traveler

Vous rêvez d’évasion ? Cette nouvelle émission de voyage animée et produite par Eugene Levy (Schitt’s Creek, American Pie) devrait opérer sa magie. Dans chaque épisode, l’acteur canadien, qui s’avoue peu aventureux, visite une destination différente, et explore des hôtels hors normes. Son itinéraire comprend le Costa Rica, le Japon, les Maldives, l’Italie, les États-Unis et l’Afrique du Sud. Et comme on pouvait s’y attendre, les images qu’il rapporte sont saisissantes. Dans un extrait mis en ligne récemment, on peut voir Levy expérimenter le traîneau à chiens en Finlande, la seule destination hivernale du lot. Avec son humour habituel, le comédien lance un faible « Ravi de vous avoir connu » au caméraman avant d’amorcer sa grande virée effrénée.

Apple TV+