Et si c’était toi ?

Varda Étienne : « On est rendu là ! »

Varda Étienne pilote une nouvelle émission de rencontres amoureuses cet hiver. Mais pas n’importe laquelle. Chaque semaine dans Et si c’était toi ?, une personne handicapée choisit son coup de cœur après une série de tête-à-tête avec trois célibataires. Ce rendez-vous télévisuel entre en ondes lundi soir sur AMI-télé, une chaîne au service des personnes non voyantes, à mobilité réduite ou malentendantes. Nous avons discuté de représentativité, de téléréalité et d’inclusion avec l’animatrice.