Mélissa Lavergne va quitter Belle et Bum, l’émission phare de Télé-Québec qu’elle coanime avec Normand Brathwaite depuis plusieurs saisons, pour se consacrer à des projets personnels.

La musicienne et percussionniste en a fait l’annonce sur page Facebook mardi matin.

« Ce samedi, c’est une émission toute spéciale que j’ai tournée avec la grande famille de Belle et Bum. Touchante et significative. Alors qu’étaient réunis sur le plateau les collaborateurs et collaboratrices des 20 dernières années, j’ai annoncé que le moment était venu pour moi de tirer ma révérence. En effet, après plus de 400 émissions tournées à faire briller les projets de centaines d’artistes de partout, comme musicienne d’abord, puis comme coanimatrice, il me tarde maintenant d’investir du temps à faire fleurir la musique que j’ai en moi. Les projets que j’ai en moi. »

L’émission musicale Belle et Bum est diffusée sur les ondes de Télé-Québec depuis 2003. Auparavant, Geneviève Borne, Sophie Durocher, Roxanne Saint-Gelais et Claudine Prévost ont aussi assuré la coanimation avec Normand Brathwaite.