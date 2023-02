Ici comme ailleurs, en anglais comme en français, les émissions de chirurgie plastique rallient un large public. Nous avons sorti notre scalpel pour découper six d’entre elles.

Botched

E ! et MOI ET CIE

PHOTOS BRANDON HICKMAN, FOURNIES PAR E ! ENTERTAINMENT Botched

La plus connue d’entre toutes. En ondes depuis 2014, cette téléréalité américaine nous montre le quotidien des médecins Terry Dubrow et Paul Nassif, qui reçoivent des patients victimes d’interventions plastiques ratées : des seins inégaux, un monosein, trois sourcils, une poupée Ken humaine, un nez tout croche, des mamelons trop hauts, des implants fessiers difformes, des lèvres de poisson, un homme du Kentucky qui souhaite ressembler à Michael Jackson... Les cas sont abracadabrants, c’est le moins qu’on puisse dire. Nul besoin de mentionner qu’on regarde Botched (en français, Chirurgie botchée) pour être – d’abord et avant tout – diverti.

Reconstruire le corps

AMI-télé/ICI Explora

PHOTO FOURNIE PAR AMI-TÉLÉ Reconstruire le corps

La journaliste Karina Marceau s’intéresse aux personnes qui subissent des interventions lourdes pour reconstruire leur corps meurtri. Cette idée est née en 2019, alors qu’elle tournait sa précédente série documentaire, La longue remontée, dans laquelle elle montrait le processus de réadaptation de quatre personnes victimes d’un accident, qui comprenait parfois l’apport d’un chirurgien plasticien. Karina Marceau a assisté aux opérations de près. « On voulait bien expliquer la science derrière la reconstruction des corps. Et pour ça, on voulait montrer le plus de choses possible... tout en faisant attention aux sensibilités. Et parce qu’on veut garder les téléspectateurs à l’écoute ! »

Skin Decision : Before and After

Netflix

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Skin Decision : Before and After

Sur papier, Skin Decision ressemble à n’importe quelle émission de métamorphose de type avant/après. Dans chaque épisode, la Dre Sheila Nazarian et Jamie, infirmière experte en soins dermatologiques, rencontrent deux patients qui souhaitent changer leur apparence. Elles entendent leurs histoires, écoutent leurs besoins et déterminent quelle intervention est appropriée : chirurgicale (opération) ou pas (laser, Botox) ? Détail à signaler : cette série de huit épisodes a reçu le sceau d’approbation de l’Association américaine des chirurgiens plasticiens, puisqu’elle s’éloigne des Botched et autres téléréalités qui présentent des interventions extrêmes.

Chirurgie plastique : reconstruire la vie

MOI ET CIE

PHOTO FOURNIE PAR MOI ET CIE Chirurgie plastique : reconstruire la vie

Sacrée meilleure émission : santé, nature, sciences et environnement aux derniers prix Gémeaux, cette série documentaire présente le travail de quatre chirurgiens plasticiens, dont le Dr Daniel Borsuk, l’homme derrière la première greffe de visage au Canada. « On n’avait pas envie de parler de facelift, d’augmentation mammaire ou d’agent de comblement, explique Luc Rousseau, producteur chez Zone 3. On voulait parler du talent des chirurgiens au Québec et donner accès aux interventions qui changent des vies. » Parmi les opérations montrées jusqu’à présent, signalons l’amputation d’un orteil pour qu’il remplace un pouce charcuté au cours d’un accident de travail. Bonne nouvelle : une nouvelle saison est actuellement en production.

Plastic Surgery Undressed

BBC Three

PHOTO FOURNIE PAR BBC THREE Plastic Surgery Undressed

Des personnes qui prévoient de subir une intervention de chirurgie plastique sont invitées à regarder un médecin pratiquer une opération identique sur quelqu’un d’autre. La première saison de l’émission britannique s’est penchée sur l’augmentation mammaire, la réduction mammaire, la greffe de cheveux, la rhinoplastie (modifier la structure du nez) et l’abdominoplastie (rétrécir et améliorer l’apparence du ventre). Les images parfois explicites des interventions, pour montrer les risques qui s’y rattachent, provoquent toutes sortes de réactions. Avec l’aide de professionnels, les participants décident ensuite s’ils vont de l’avant ou non.

Injections et bistouris

Canal Vie

PHOTO FOURNIE PAR CANAL VIE Injections et bistouris

Une série documentaire d’observation qui montre l’étendue des soins médico-esthétiques (labiaplastie, réduction du front, injections...) sans toutefois adopter l’allure d’une infopub. « On voulait montrer la vérité, les hauts, les bas, indique la productrice au contenu Annie Fortin. On rappelle que certains trucs sont très chers et n’ont pas une longue durée. On montre qu’il n’y a rien de parfait, que chaque intervention comporte des risques. Et que ça prend du temps avant d’être remis à 100 %. » Plusieurs personnalités participent à l’émission, dont Marie-Claude Savard, Sébastien Trudel, Isabelle Racicot, Lyne Ste-Marie et Cœur de pirate.