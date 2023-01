PHOTO DAMON WINTER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Paul Shaffer and the World’s Most Dangerous Band, qui a été le légendaire groupe de l’émission de fin de soirée de David Letterman pendant 33 ans, remplacera The Roots vendredi au Tonight Show de Jimmy Fallon.

Pourquoi ? Car Questlove et sa bande doivent assister aux festivités du Gala des prix Grammy à Los Angeles.

Ce ne sera qu’un remplacement d’un soir, précise le magazine Rolling Stone.

La dernière émission de The Late Show with David Letterman a eu lieu le 20 mai 2015.

C’est deux ans plus tard que Paul Shaffer and the World’s Most Dangerous Band a repris son nom de groupe d’origine après avoir été forcé de s’appeler Paul Shaffer and the CBS Orchestra.

Jimmy Fallon s’est dit honoré de recevoir la formation alors que Paul Shaffer a dit à Rolling Stone ne pas savoir encore exactement quels membres seront présents. Il a néanmoins confirmé la présence de Felicia Collins à la guitare et d’Anton Fig à la batterie.