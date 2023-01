Implanter des villages sur Mars, installer des colonies en orbite autour de la Terre, rendre l’espace accessible aux touristes, il n’y a pas de limites aux ambitions spatiales de Jeff Bezos et d’Elon Musk. Le documentaire Musk vs Bezos : la nouvelle guerre des étoiles résume la lutte commerciale que se mènent deux des hommes les plus riches de la planète pour conquérir l’espace.

On associe spontanément Jeff Bezos au géant du commerce en ligne Amazon, l’entreprise qui a fait sa gigantesque fortune. Le nom d’Elon Musk, lui, a longtemps surtout été associé aux véhicules électriques Tesla — et aux déclarations intempestives. Ce n’est que la face la plus visible de leurs activités.

Bezos et Musk se passionnent depuis l’enfance pour l’exploration spatiale, apprend-on dans Musk vs Bezos : la nouvelle guerre des étoiles, production française présentée à l’émission Grands reportages mardi, sur ICI RDI. Nourris aux comic books, aux séries et aux films de science-fiction, les deux richissimes entrepreneurs caressent des rêves fous : l’un veut commencer à coloniser Mars d’ici 2030 et l’autre, mettre en orbite des constructions où pourraient vivre des centaines de milliers d’humains…

IMAGE TIRÉE DE MUSK VS BEZOS : LA NOUVELLE GUERRE DES ÉTOILES, FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Porté par une narration classique, le documentaire français remonte aux sources des sociétés Blue Origin et Space X. La première a été fondée en 2000 par Bezos, qui a cherché à la tenir secrète. L’autre a été mise en place par Musk en 2002 et il y a investi plus de la moitié des 180 millions récoltés par la vente de ses actions de PayPal. L’entrepreneur né en Afrique du Sud étant plus friand de publicité, il n’a jamais caché ses ambitions.

L’objectif des deux hommes ? S’imposer comme des partenaires privés avec lesquels la NASA pouvait collaborer pour des missions habitées.

S’engage alors entre les deux entrepreneurs une course pas tout à fait amicale : qui serait le premier à développer une fusée habitable capable d’atterrir à la verticale ? Puis, qui serait en mesure de proposer le meilleur module lunaire pour la reprise de voyages habités sur notre satellite ?

PHOTO JOE SKIPPER, ARCHIVES REUTERS Jeff Bezos faisait partie de l’équipage du premier vol habité de sa fusée New Shepard, en juillet 2021.

Space X a finalement coiffé Blue Origin et s’est imposé à la fois comme le transporteur spatial choisi par la NASA et celui qui déposera les astronautes sur la Lune. Or, Bezos l’emporte dans un autre domaine potentiellement très lucratif : le tourisme spatial. Depuis le premier vol habité de sa fusée New Shepard en juillet 2021, Bezos a envoyé près de 30 personnes vivre de brefs moments en orbite, dont William Shatner, le capitaine Kirk de Star Trek, série qui a marqué son enfance.

Musk vs Bezos : la nouvelle guerre des étoiles insiste sur les prouesses technologiques et les ambitions des deux hommes d’affaires, mais aborde aussi ce que leurs envies de conquête signifient pour l’humanité, c’est-à-dire le début de la privatisation de l’exploration spatiale. Une nouvelle ère qui bouscule l’échiquier géopolitique et financier : les réussites de Space X coupent en effet l’herbe sous le pied des agences spatiales russe et européenne. L’exportation du capitalisme dans l’espace soulève aussi des questions quant aux inégalités sociales. Si Musk veut coloniser Mars, c’est que la Terre souffre et pourrait devenir inhabitable. Si les ambitions des deux entrepreneurs se concrétisent, qui pourra s’offrir cette vie ailleurs qu’ils font miroiter ?

Mardi, 20 h, sur ICI RDI