The Last of Us

Enfin une bonne adaptation d’un jeu vidéo !

Mortal Kombat, Street Fighter, Doom… la liste de bons jeux vidéo devenus mauvais films est longue. Dans le cas de The Last of Us, on a transposé cette histoire de pandémie et de zombies à la télévision. Un choix judicieux alors que le brillant scénario du jeu a été bonifié tout en restant fidèle à l’expérience angoissante offerte sur la PlayStation.