L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision remettra en avril prochain un prix à Pierre Bruneau pour souligner « l’impact significatif de l’ensemble de sa carrière sur l’industrie audiovisuelle au Canada ou à l’étranger ».

L’Académie canadienne a dévoilé mercredi la liste des lauréates et lauréats des Prix spéciaux 2023 qui récompensent des membres de l’industrie audiovisuelle canadienne ayant apporté une contribution exceptionnelle au secteur et à la société dans son ensemble. Outre Pierre Bruneau, l’Académie canadienne va honorer Lisa LaFlamme, « une journaliste à l’avant-garde de la profession depuis plus de 30 ans, qui met en lumière les plus grands enjeux de notre époque », avec le Prix Gordon-Sinclair pour le journalisme parlé.

On décernera aussi à la comédienne Catherine O’Hara le prix Icône, « pour sa contribution exceptionnelle et continue à l’industrie audiovisuelle nationale ou étrangère ». De son côté, l’acteur Ryan Reynolds recevra le Prix humanitaire de l’Académie ; Tracy Moore, celui de l’agente de changement ; et Peter MacNeill, le prix Earle-Grey.

Soulignons que la mission de l’organisme est de reconnaître, défendre et célébrer les talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques. « Recevoir ce prix pour l’ensemble de ma carrière représente un grand honneur. Je suis extrêmement touché et je l’accepte avec grande humilité. Je tiens également à remercier le public pour sa fidélité et pour m’avoir appuyé et suivi durant toutes ces années », a déclaré l’ex-présentateur du TVA 18 h, par voie de communiqué.

Ces prix seront remis en avril prochain à Toronto dans le cadre de la Semaine du Canada à l’écran 2023.