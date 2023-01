Vingt ans après Céline Dion, à qui on avait offert un théâtre sur mesure à Las Vegas, au tour de Véronique Cloutier d’obtenir pareil traitement royal : un nouveau studio a été expressément construit pour Zénith, sa nouvelle émission à Radio-Canada.

Évidemment, le studio de Zénith n’est pas comparable au Colosseum du Caesars Palace, une salle de 4000 places de 100 millions dans laquelle la diva de Charlemagne a donné 1100 concerts. Mais n’empêche. Durant notre visite des lieux, lundi matin chez Grandé, dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, l’endroit en jetait.

Un décor aux allures d’arène de combat, un écran vidéo géant au plancher, des plafonds d’une hauteur de 12 mètres, une superficie de 11 200 pieds carrés, des gradins équipés de 100 postes informatisés pour voter… Comme l’indique Véronique Cloutier, Radio-Canada a « mis le paquet ».

Le résultat est d’autant plus impressionnant lorsqu’on sait qu’en octobre, l’espace était voué au charpentage du Réseau express métropolitain (REM).

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le producteur Louis Morissette

Il n’y avait rien ici. Une chance qu’un sous-ministre aux Transports a été très gentil avec nous et a accepté de sortir un mois d’avance, parce que sinon, il n’y avait aucun studio. Louis Morissette, producteur

Radio-Canada n’a pas voulu dévoiler le budget de Zénith. En entrevue, sa directrice générale, télévision, Dany Meloul, parle néanmoins d’un « projet ambitieux ». « On est un diffuseur public. On est responsable. Ce n’est pas deux fois plus que ce qu’on met dans d’autres productions, mais c’est beaucoup plus que ce qu’on a déjà mis. »

« On s’est dit : tant qu’à faire, au moment de renouveler nos plateaux, on veut les renouveler pour qu’ils aient un plus grand potentiel de déploiement à l’international, ajoute Dany Meloul. On sait ce que les autres diffuseurs publics sont capables de faire à travers le monde, comme la BBC [en Angleterre]. »

Selon Dany Meloul, Zénith « enthousiasme » les annonceurs, une réalité confirmée par Cossette Média. D’après Isabelle Fournier, directrice aux activations de l’agence spécialisée en placement média, il s’agit d’une « très bonne production, énergisante et rassembleuse » qui devrait s’inscrire au top 20 des émissions les plus regardées de Numéris. « Toutes les marques peuvent s’y associer sans crainte, et Véronique Cloutier aux commandes leur donne confiance. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les capitaines Félix-Antoine Tremblay, Élyse Marquis, Claudia Bouvette et Normand Brathwaite

Rallier les générations

Format original québécois tout droit sorti des bureaux de KOTV (1res fois, Plan B), Zénith atterrira en ondes jeudi soir après deux années complètes de développement. Dans cette compétition diffusée en direct, des artistes établis livreront des performances devant un panel de 100 jurés issus du public. Les chanteurs, à qui on donne carte blanche, devront livrer des numéros susceptibles d’enthousiasmer un large éventail de personnes, puisqu’en studio, les juges seront répartis par générations. La note qu’ils obtiendront proviendra à parts égales des boomers, des X, des Y et des Z, lesquels auront respectivement comme porte-parole Normand Brathwaite, Élyse Marquis, Félix-Antoine Tremblay et Claudia Bouvette.

Les téléspectateurs pourront également participer au scrutin.

Les artistes qui briseront la glace cette semaine sont Lunou Zucchini, Jason Roy Léveillée, Jean-François Breau et Johanne Blouin.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jean-François Breau, Johanne Blouin, Lunou Zucchini et Jason Roy Léveillée

Au cours des semaines suivantes, d’autres courageux tenteront l’expérience, dont Guylaine Tanguay, Patsy Gallant, Véronique Claveau, Jonas, Éléonore Lagacé, Matt Lang, Laurence Jalbert, Damien Robitaille, Annie Villeneuve, Ludovick Bourgeois, Kim Richardson, Benoit McGinnis et Joël Legendre.

« Après 1res fois, j’avais le goût de refaire une émission de variétés, explique Véronique Cloutier. C’est bien connu, j’aime les plateaux avec du public, de l’ambiance, un band, des danseurs, des effets pyrotechniques, quelqu’un qui descend du plafond… Ce sont des choses qui m’excitent beaucoup. […] J’avais le goût de voir du talent, d’être émue, remuée et éblouie. »

Un décompte

Radio-Canada a déployé la machine non seulement pour concocter Zénith, mais aussi pour assurer sa promotion. Si vous avez regardé ICI Télé au cours des derniers jours, vous avez sans doute aperçu cette icône surgir dans l’écran, qui affiche le nombre de jours avant l’arrivée en ondes de l’émission, une stratégie que Radio-Canada réserve aux évènements vraiment spéciaux, comme les Jeux olympiques.

Véronique Cloutier raconte avoir crié lorsqu’elle a remarqué l’autocollant durant En direct de l’univers samedi. « Je sens tellement de soutien. Radio-Canada nous a donné tous les moyens pour qu’on réussisse. C’est un cadeau énorme qu’on me fait, après 25 ans [à Radio-Canada]. Je l’apprécie énormément. Je suis privilégiée. »

Avec Zénith, Véronique Cloutier estime avoir « quelque chose qui marche » entre les mains. Très fébrile à l’approche du jour J, l’animatrice croit être « aussi prête qu’[elle] peut l’être », étant donné qu’il s’agit d’un concept inédit.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’animatrice Véronique Cloutier

On s’en va en direct avec un show qui n’existe pas. C’est sûr qu’il peut arriver n’importe quoi ! Véronique Cloutier

Véronique Cloutier, que ses collègues de travail surnomment affectueusement « La Reine Mère », a vécu des moments d’émotions fortes en préparant le nouveau rendez-vous. L’un d’entre eux est survenu en décembre dernier, quelques jours avant l’enregistrement du pilote, lorsqu’elle a reçu une vidéo des répétitions du numéro de Lunou Zucchini, captée par Daniel Vigneault, réalisateur-coordonnateur de l’émission, avec son cellulaire. « Quand j’ai pesé sur play, j’ai éclaté en sanglots ! Je trouvais ça tellement beau, tellement grandiose. J’ai répondu à l’équipe : ‟C’est plus beau que dans mes rêves.” »

Visées internationales

Bien qu’elle n’ait pas encore fait ses preuves auprès des téléspectateurs québécois, Zénith suscite déjà beaucoup d’intérêt sur l’échiquier international. Le groupe audiovisuel français Mediawan (Les bracelets rouges, Dix pour cent) vient notamment d’acquérir le format.

Pour Louis Morissette, il s’agit d’une transaction qui témoigne de l’importance de soutenir la création de concepts made in Québec. « Il faut se donner les moyens. Parce que quand on s’en va se battre avec trois cure-dents et deux cure-pipes à l’international, c’est tough. Nos concurrents, c’est à grand déploiement. Pour rivaliser avec ce que les États-Unis nous offrent, il faut que ce soit gros. Et Zénith, c’est gros. »

La première de Zénith sera diffusée sur ICI Télé jeudi, à 20 h. En raison des droits musicaux, l’émission ne sera pas offerte en rattrapage sur ICI Tou.tv ou sur toute autre plateforme numérique.