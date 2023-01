Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté

Familles d’éleveurs

Notre nouvelle demi-heure hebdomadaire de zoothérapie. Comme son titre l’indique, cette série documentaire produite par Sphère Média (La famille Groulx, Cerebrum) met en lumière le travail d’éleveur en milieu familial. Dans chaque épisode, on alterne entre plusieurs familles, dont celles de Marie-Élaine, qui élève des spitz japonais en Montérégie, de Karyna, qui élève des cockers anglais, et d’Audrey, qui élève des chats de race cornish rex en Mauricie. Cette semaine, cette dernière prépare ses chatons en vue du Salon national des animaux de compagnie, bain, coupe des griffes et nettoyage d’oreilles inclus. On est aussi témoin d’une adoption de chien de berger chez Ariane, dans Charlevoix. Surdose d’animaux mignons !

Canal Vie, jeudi, à 20 h

Le retour

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Gazebo

Gazebo

Jolie surprise de 2021, cette comédie vitaminée signée par Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette, qui jouent également les rôles principaux, reprend du service pour 10 autres mini-épisodes. Truffée de blagues autoréférentielles, cette suite continue d’explorer le quotidien du couple déménagé à Boucherville : déprimé après avoir abandonné son trip d’autosuffisance, Loulou (Mauffette) devient metteur en scène bénévole pour aider la mairesse (délicieuse Sylvie Léonard) à monter une pièce de théâtre amateur, Marie (Dion) tente d’éradiquer son gros accent en vue d’une audition pour camper Dolly Parton au cinéma, et Mathilde (Mathilde Boucher), dorénavant influenceuse sur TikTok, commence à fréquenter un ancien participant d’Occupation double (Steve Felwin Diouf).

ICI Tou.tv Extra, section Véro.tv, dès mardi

La valeur sûre

PHOTO ETIENNE DIONNE, FOURNIE PAR BELL MÉDIA Roast Battle : le grand duel

Roast Battle : le grand duel

Depuis son arrivée en ondes en 2019, Roast Battle trône au sommet des cotes d’écoute de Z. Cette domination devrait persister en 2023, puisque sa recette éprouvée demeure inchangée. Animée avec aplomb par Ève Côté, l’émission est divertissante. Cette semaine, on assiste aux duels entre Oussama Fares et Antoni Remillard, et Alex Lévesque et… François Lambert. Alerte au divulgâcheur : l’ex-dragon subit une sévère raclée aux mains du jeune stand-up comique. Les juges Jean-François Mercier, José Gaudet et Jean-Thomas Jobin parlent d’un massacre en règle. On peut toutefois saluer son courage d’avoir tenté l’expérience. Mais parions qu’il s’agissait d’une première et d’une dernière pour l’homme d’affaires.

Z, jeudi, à 21 h

En rattrapage

PHOTO PAUL DRINKWATER, FOURNIE PAR NBC Friday Night Lights

Friday Night Lights

On avait entendu beaucoup de bonnes choses sur cette série de 2006 à 2011, durant son passage sur NBC. Mais n’étant pas vraiment (ou plutôt, vraiment pas) amateur de football, on l’avait boudée. C’est donc avec beaucoup de retard qu’on répare notre erreur, alors qu’on rattrape avec enthousiasme ses cinq saisons. On aime sa caméra nerveuse, son exploration sans jugement des mentalités texanes républicaines et, surtout, ses personnages touffus défendus avec justesse par Kyle Chandler (Bloodline), Connie Britton (The White Lotus) et autres Michael B. Jordan (Black Panther). Hormis un début de saison 2 en dents de scie, la série maintient un niveau de qualité élevé sur 76 épisodes.

Crave (en version anglaise uniquement)