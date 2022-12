Les prix Gémeaux adoptent des catégories non genrées

Il n’y aura plus de prix du meilleur premier rôle féminin et masculin aux Gémeaux. La cérémonie abandonne les divisions selon le sexe au profit de catégories non genrées, a annoncé l’Académie lundi.

Ce changement, qui concerne les trophées d’interprétation remis en télévision (premiers rôles et rôles de soutien), entre en vigueur maintenant et touchera le 38e gala, qui sera diffusé l’an prochain. Les catégories touchées pourront contenir jusqu’à huit finalistes chacune, pour « permettre à plus d’artistes, indépendamment de leur genre, de rayonner », a fait savoir l’Académie — section Québec, par l’entremise d’un communiqué.

Cette mesure fait partie d’une mise à jour des règlements des prix Gémeaux, qui permettra d’abaisser le nombre total de catégories à 88. Cet automne, ce nombre s’élevait à 139. Selon l’Académie, cette refonte découle d’une réflexion entamée en 2021.

Plus de détails à venir.