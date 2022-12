Abbott Elementary et Better Call Saul mènent le bal

Les séries Abbott Elementary et Better Call Saul récoltent respectivement six et cinq nominations aux Critics Choice Television Awards, remis chaque année par une association de critiques de la télévision américaine.

Les deux séries chouchous des critiques sont suivies de près par Reservation Dog et The Good Fight qui ont chacune quatre nominations. Les gagnants seront dévoilés lors du gala annuel, qui aura lieu à Los Angeles le 15 janvier prochain.

Le parcours « Cendrillon » d’Abbott Elementary se poursuit donc. La populaire série produite par ABC menée par Quinta Brunson, nommée dans la catégorie meilleure actrice, se retrouve également dans la catégorie (très prisée) de la meilleure série comique. Chris Perfetti et Tyler James Williams ont tous les deux été nommés dans la catégorie meilleur acteur de soutien dans une série comique, tandis que Janelle James et Sheryl Lee Ralph se partageaient elles aussi les honneurs dans la catégorie meilleure actrice de soutien dans une série comique.

Better Call Saul se retrouve dans la catégorie meilleure série dramatique. Son interprète principal Bob Odenkirk est nommé dans la catégorie meilleur acteur dans une série dramatique, tandis que Giancarlo Esposito est nommé meilleur acteur dans un rôle de soutien dans une série dramatique. Carol Burnett et Rhea Seehorn concourent dans la catégorie meilleure actrice de soutien dans une série dramatique.

La sélection des Critics Choice Awards pour le cinéma sera dévoilée le 14 décembre prochain.