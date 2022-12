Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

L’évènement

Le show du Refuge

Comme notre collègue Jean Siag l’écrivait en octobre dernier, Dan Bigras a « mis le paquet » pour son 32e — et dernier — Show du Refuge. Sur papier, sa liste d’invités laissait présager toute une soirée : Isabelle Boulay, Lulu Hughes, Yves Lambert, Marie-Nicole Lemieux, Ginette Reno, Samian, Guylaine Tanguay et Yama Laurent. Et d’après les critiques publiées, l’évènement a tenu ses promesses. Parmi les numéros qu’on a hâte de voir, signalons le duo entre Dan et Ginette Reno, T’es mon amour, qu’elle interprète habituellement avec Jean-Pierre Ferland, une version de groupe d’Amazing Grace menée par Isabelle Boulay, et Aimons-nous d’Yvon Deschamps, revisité par Lulu Hughes.

ICI Télé, dimanche, à 20 h

La surprise

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Pepsi, Where’s My Jet ?

Pepsi, Where’s My Jet ?

Pour une raison qu’on ignore, on avait manqué ce fait divers au cœur des années 1990. En pleine guerre des colas, Pepsi lance une campagne du type « bois du Pepsi, amasse des points et échange-les contre des cadeaux ». Dans la pub télé, on montre des exemples d’articles qu’on peut se procurer, comme des lunettes fumées, une veste de cuir ou encore… un avion de chasse militaire d’une valeur de 7 000 000 de points. Le jet militaire est visiblement une blague, mais un jeune étudiant de Seattle prend l’offre au sérieux et concocte un plan pour remporter le gros lot fictif. Le résultat ? Une série documentaire de quatre épisodes hautement divertissante !

Netflix (version française offerte)

Le retour

PHOTO KARLJESSY, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Nous

Nous

Suite et fin du curieux parcours de Nous, ce feuilleton de l’auteur Dominick Parenteau-Lebeuf lancé l’hiver dernier sur Club illico, déprogrammé en plein tournage au printemps et récompensé cet automne aux Gémeaux (meilleure série annuelle devant District 31, meilleure réalisation pour Yannick Savard et meilleur rôle de soutien pour Élise Guilbault). Les 12 derniers épisodes du drame « permettront de boucler plusieurs intrigues », nous informe-t-on, dont celle concernant le terrible secret des parents de Camille (Marianne Fortier). La bande-annonce laisse présager une conclusion riche en drames, larmes et gifles. Avis aux curieux qui souhaitent découvrir la série : elle sera présentée à TVA dès janvier.

Club illico, dès jeudi

La valeur sûre

PHOTO MARC-ANDRÉ LAPIERRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Les enfants de la télé

Les enfants de la télé

Pour souligner leur premier Noël « ensemble », André Robitaille et Mélanie Maynard animent une émission spéciale de 90 minutes consacrée au temps des Fêtes avec Mitsou Gélinas, Dany Turcotte, Gregory Charles, Catherine Brunet, Mahée Paiement et Lise Watier. Parmi les meilleurs extraits, mentionnons Mitsou qui chante Bye bye mon cowboy et Drapeau blanc en patins au spectacle des Ice Capades, Dany Turcotte (en Dany Verveine) dans une publicité pour Nez Rouge, Sonia Vachon qui n’a aucun souvenir d’une émission qu’elle a enregistrée en 2005, des bouteilles de vitamines qu’on transforme en boules de Noël et Claire Kirkland-Casgrain qui donne des conseils peu féministes aux femmes de 1965.

ICI Télé, mercredi, à 20 h