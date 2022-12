Marie-Mai parlera de troubles de dépendance à la drogue, à l’alcool, au jeu et à la nourriture dans un documentaire dont la diffusion est prévue en janvier.

On suivra la chanteuse et animatrice alors qu’elle rencontrera des gens d’horizons variés qui ont été aux prises avec des troubles de dépendance au cours de leur vie.

« La quête très personnelle de Marie-Mai touchera assurément le public et permettra d’aborder le sujet avec délicatesse et bienveillance », a déclaré, dans un communiqué, Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information chez Bell Média.

Accro : troubles de dépendances est décrit comme un documentaire « intime » dans lequel Marie-Mai « aborde pour la première fois, ce qu’est la réalité de voir un proche souffrir [de dépendance] ».

Le documentaire sera présenté à l’occasion de la Journée Bell Cause pour la cause, initiative qui vise à briser le silence autour de la santé mentale. Il sera diffusé le 25 janvier, à 19 h, sur les ondes de Canal Vie et de Canal D, puis, sur Noovo, le 27 janvier, à 21 h. Accro : troubles de dépendances sera également offert sur Crave, dès le 25 janvier.