Pour toi Flora continue de connaître du succès à l’international. Après avoir décroché un prix au MIPCOM à Cannes, en octobre, la série écrite et réalisée par Sonia Bonspille Boileau a été récompensée à Londres.

L’émission qui suite la quête de deux Anishinaabe qui tentent de faire la paix avec leur douloureux passé dans les pensionnats autochtones a remporté un prix au C21 International Drama Awards, dans la catégorie « Best Miniseries ».

« Nous sommes tellement honorés par ce prix, surtout provenant d’un jury composé des plus grands décideurs de contenu au monde. On ne s’y attendait pas du tout ! Nous espérons que cette reconnaissance ouvrira la porte à d’autres marchés pour que cette histoire importante soit connue de tous », ont déclaré Sonia Bonspille Boileau et le producteur Jason Brennan, dans un communiqué.

Pour toi Flora est actuellement offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv.