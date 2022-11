Avant le crash

La révélation télévisuelle de l’automne

Avant le crash est sans doute la révélation télévisuelle de l’automne. À l’occasion de la diffusion du magistral et intense épisode final, ce lundi soir, nous avons réuni le réalisateur Stéphane Lapointe, l’actrice Marie-France Marcotte et la coscénariste Kim Lévesque-Lizotte. Bonne nouvelle : cette dernière et Éric Bruneau sont en train d’écrire une deuxième saison.