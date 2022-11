Les noms des 24 artistes qui prendront part à Zénith, la nouvelle compétition musicale qui sera diffusée dès janvier sur ICI Télé, ont été dévoilés mardi.

Six artistes ont été choisis pour chacune des quatre générations, soit les boomers – nés avant 1968 (Johanne Blouin, Martin Fontaine, Patsy Gallant, Laurence Jalbert, Joël Legendre et Kim Richardson) ; les X – nés entre 1968 et 1980 (Jean-François Breau, Kathleen Fortin, Jonas, Benoît McGinnis, David Savard et Guylaine Tanguay) ; les Y – nés entre 1981 et 1993 (Véronique Claveau, Matt Lang, Yama Laurent, Damien Robitaille, Jason Roy-Léveillée et Annie Villeneuve) ; et les Z – nés après 1993 (Ludovick Bourgeois, Gabrielle Fontaine, Maëva Grelet, Éléonore Lagacé, PETiTOM et Lunou Zucchini).

Animée par Véronique Cloutier, sur la musique de l’auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt, la compétition verra ces 24 artistes-chanteurs participer à la première ronde, au terme de laquelle un classement sera établi selon le pointage de chacun.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Véronique Cloutier, entourée de Claudia Bouvette, Félix-Antoine Tremblay, Élyse Marquis et Normand Brathwaite

Les artistes qui obtiendront les pointages les plus élevés de leur génération accéderont directement aux demi-finales, tandis que celui qui obtiendra le plus faible pointage de sa génération sera éliminé ; le vainqueur par génération accédera alors à la grande finale.

Les artistes se produiront devant 100 personnes du public qui agiront comme juges, répartis eux aussi par génération dans les estrades. Chaque groupe de 25 personnes aura à sa tête un capitaine – Normand Brathwaite (Boomers), Élyse Marquis (X), Félix-Antoine Tremblay (Y) et Claudia Bouvette (Z) – qui devra donner le pouls de sa génération et dévoiler les votes du public.