La série Wednesday de Tim Burton, lancée mercredi sur Netflix, reçoit un accueil partagé. Jenna Ortega, qui campe l’ado morbide de la famille Adams, est toutefois encensée.

Le clin d’œil relève de l’évidence, c’est mercredi que Neflix a mis en ligne Wednesday. Dans la série réalisée par Tim Burton, la jeune fille de la famille Adams se retrouve à la Nevermore Academy, une école pour enfants étranges, après avoir été expulsée d’un high school ordinaire pour avoir jeté des piranhas dans la piscine pendant un entraînement de water-polo afin de venger son frère, victime d’intimidation.

L’actrice Jenna Ortega récolte des commentaires élogieux pour sa prestation dans cette série, que certains critiques jugent toutefois insuffisamment sombre. « Ortega est parfaite dans le rôle de l’adolescente doué et nihiliste qui préfère traîner dans une crypte plutôt que de faire partie d’un club, écrit notamment le Los Angeles Times, dans un critique dithyrambique. Elle incarne Mercredi avec son affectivité plate et son mépris total pour ses pairs. »

Variety trouve aussi des qualités à la série, mais la juge globalement sévèrement. « Wednesday, dans son ensemble, ne réussit jamais vraiment à atteindre ce qui rendait The Addams Family si viscéralement étrange (et n’est pas non plus visuellement frappant). »

La compilation effectuée par le site Metacritic, qui additionne les critiques de grands médias anglo-saxons, donne à la série de Tim Burton 66/100. À peine plus que la note de passage.