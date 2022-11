Vingt-cinq ans après avoir incarné la première Cendrillon noire de l’histoire, la vedette de r’n’b Brandy reprendra le rôle dans un nouveau film de la franchise The Descendants, a annoncé Disney+ ce lundi.

En 1997, Brandy s’était glissée dans les robes de Cendrillon dans Rodgers & Hammerstein Cinderella, un film tourné pour la télé qui avait connu un retentissant succès : 60 millions de personnes l’avaient regardé lors de sa première diffusion sur la chaîne ABC. Dans cette comédie musicale qui est devenue un classique, la chanteuse et comédienne était alors entourée entre autres de Whitney Houston, Whoopi Goldberg et Paolo Montalbán dans le rôle du Prince charmant.

Pour The Pocketwatch — c’est pour l’instant le titre de travail —, Brandy aura cette fois comme collègue la chanteuse pop Rita Ora, dans le rôle de la Reine des Cœurs d’Alice au pays des merveilles. C’est que le concept de The Descendants, une série de films musicaux destinée aux adolescents dont les trois premiers épisodes ont été diffusés entre 2015 et 2018 sur Disney Channel, est de réunir des enfants des héros et des méchants des contes de Disney.

Dans ce quatrième opus dont la date de diffusion n’est pas encore connue, on pourra donc suivre de près les aventures de Red (Kylie Cantrall), fille rebelle de la Reine des Cœurs, et Chloe (Malia Baker), la courageuse mais privilégiée fille de Cendrillon et du Prince charmant.